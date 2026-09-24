Kunstsupermarkt feiert 20. Geburtstag!

Wien (OTS) -

Am 14. Oktober öffnet der Kunstsupermarkt zum zwanzigsten Mal seine Tore in Österreich. Unter dem Motto, Kunst macht glücklich, präsentiert das Kunstevent 94 zeitgenössische Künstlerinnen und Künstler aus der ganzen Welt. Bis 13. März 2027 können 6000 Originalkunstwerke zu niedrigen Preisen in der Wiener Mariahilfer Straße erworben werden.

Vernissage und Geburtstagsfest

Die Vernissage ist diesmal auch Geburtstagsfeier. In Anwesenheit vieler Kunstschaffender, Partner und Ehrengäste sind alle Interessierten herzlich eingeladen, daran teilzunehmen. Neben einigen Überraschungen erwartet die Gäste eine besondere Geburtstagstorte der Konditorei Groissböck.

50.000 verkaufte Originalwerke

Der Kunstsupermarkt hat sich zu einem echten Publikumsmagneten entwickelt. In neunzehn Jahren besuchten eine halbe Million Menschen das Wiener Event. Über 50.000 Originalwerke wurden in diesem Zeitraum gekauft. Die meisten Kunden kommen aus Wien und den österreichischen Bundesländern. Die Präsenz in ausländischen Medien hat aber auch Kunden aus der ganzen Welt angelockt. Neben vielen Käufern aus Europa - vor allem Deutschland, Italien und Spanien – gehen heute Bilder in die USA, nach Südafrika und sogar Australien. Der Gründer und Veranstalter Peter Doujak freut sich über den Erfolg des Kulturevents: „Der Kunstsupermarkt ist damit eine der erfolgreichsten Plattformen für zeitgenössische Kunst in Österreich. Und das ganz ohne Subventionen.“

20. Wiener Kunstsupermarkt vom 15.10.2026 bis 13.3.2027

Mariahilfer Straße 103, 1060 Wien,

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 11:00 bis 19:00 Uhr, Samstag von 10:00 bis 18:00 Uhr;

Vernissage und Geburtstagsfest: Mittwoch, 14.10. 2016, ab 17:00 Uhr

20. Wiener Kunstsupermarkt

Datum: 14.10.2026, 17:00 Uhr - 13.03.2027

Art: Ausstellungen

Ort: Wiener Kunstsupermarkt

Mariahilfer Straße 103

1060 Wien

Österreich