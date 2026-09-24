  • 24.09.2026, 08:32:32
  • /
  • OTS0024

Terminaviso: 9. Oktober: Fest für den Frieden an der Suttneruni

St. Pölten (OTS) - 

Am Freitag, 9. Oktober lädt die Bertha von Suttner Privatuniversität St. Pölten (Suttneruni) gemeinsam mit Salon skug auf Rädern, dem Veranstaltungsformat der Kulturzeitschrift skug, erstmals zu einem „Fest für den Frieden“ ein. Anlässlich des 120-jährigen Jubiläums der Verleihung des Friedensnobelpreises an ihre Namenspatronin bringt die Suttneruni aktuelle Fragen zu Krieg, Gewalt und friedlicher Konfliktlösung vom Campus St. Pölten in die Öffentlichkeit.

Im Mittelpunkt stehen eine interdisziplinäre Diskussion unter dem Titel „Krieg, Gewalt, Bewältigung – sozialwissenschaftliche, feministische und philosophische Perspektiven“, eine partizipative Kunstaktion, inspiriert von Yoko Onos bekannten „Wish Tree“-Arbeiten, zum Thema „Wünsche für den Frieden“ sowie ein musikalischer Ausklang mit DJ-Sound.

Es diskutieren Alban Knecht, Professor für Soziale Arbeit an der Bertha von Suttner Privatuniversität und Armutsforscher, die politische Philosophin Birge Krondorfer und die Soziologin Ana Mijic von der Universität Wien.

Eröffnet wird das Fest durch Michael Wininger, Rektor und Geschäftsführer der Suttneruni. Die Moderation übernehmen der Journalist Michael Zingl vom Kulturmagazin skug und Christopher Schlembach, Kurator des Festes und Senior Scientist für Forschungsvernetzung an der Suttneruni.

Bitte merken Sie vor:

Freitag, 9. Oktober 2026, 18:00-22:00 Uhr
Bertha von Suttner Privatuniversität St. Pölten
Campus St. Pölten, Großer Festsaal, Campus-Platz 1, 3100 St. Pölten

Wir laden die Vertreter:innen der Medien herzlich ein!

Die Teilnahme ist frei, Anmeldung unter:
suttneruni.at/events

Rückfragen & Kontakt

Bertha von Suttner Privatuniversität St. Pölten
Diana Lettner MMC, Leitung Marketing
Presse & Unternehmenskommunikation
Telefon: +43 676 847 228 816
E-Mail: [email protected]
Website: https://suttneruni.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | BSP

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Bertha von Suttner Privatuniversität

Rückfragen & Kontakt

Bertha von Suttner Privatuniversität St. Pölten
Diana Lettner MMC, Leitung Marketing
Presse & Unternehmenskommunikation
Telefon: +43 676 847 228 816
E-Mail: [email protected]
Website: https://suttneruni.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright