Terminaviso: 9. Oktober: Fest für den Frieden an der Suttneruni

St. Pölten (OTS) -

Am Freitag, 9. Oktober lädt die Bertha von Suttner Privatuniversität St. Pölten (Suttneruni) gemeinsam mit Salon skug auf Rädern, dem Veranstaltungsformat der Kulturzeitschrift skug, erstmals zu einem „Fest für den Frieden“ ein. Anlässlich des 120-jährigen Jubiläums der Verleihung des Friedensnobelpreises an ihre Namenspatronin bringt die Suttneruni aktuelle Fragen zu Krieg, Gewalt und friedlicher Konfliktlösung vom Campus St. Pölten in die Öffentlichkeit.

Im Mittelpunkt stehen eine interdisziplinäre Diskussion unter dem Titel „Krieg, Gewalt, Bewältigung – sozialwissenschaftliche, feministische und philosophische Perspektiven“, eine partizipative Kunstaktion, inspiriert von Yoko Onos bekannten „Wish Tree“-Arbeiten, zum Thema „Wünsche für den Frieden“ sowie ein musikalischer Ausklang mit DJ-Sound.

Es diskutieren Alban Knecht, Professor für Soziale Arbeit an der Bertha von Suttner Privatuniversität und Armutsforscher, die politische Philosophin Birge Krondorfer und die Soziologin Ana Mijic von der Universität Wien.

Eröffnet wird das Fest durch Michael Wininger, Rektor und Geschäftsführer der Suttneruni. Die Moderation übernehmen der Journalist Michael Zingl vom Kulturmagazin skug und Christopher Schlembach, Kurator des Festes und Senior Scientist für Forschungsvernetzung an der Suttneruni.

Bitte merken Sie vor:

Freitag, 9. Oktober 2026, 18:00-22:00 Uhr

Bertha von Suttner Privatuniversität St. Pölten

Campus St. Pölten, Großer Festsaal, Campus-Platz 1, 3100 St. Pölten

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