- 24.09.2026, 08:00:43
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Übergabe Projekt Sonnseitblick in Taxenbach
BWSG übergibt 22 geförderte Mietwohnungen an Bewohner:innen der Pinzgauer Gemeinde.
Die gemeinnützige Wohnbaugenossenschaft BWSG lädt Vertreter:innen der Medien zur Übergabe des Wohnprojekts Sonnseitblick in Taxenbach. Bei der offiziellen Übergabe der geförderten Wohnungen an die künftigen Bewohnerinnen und Bewohner werden Landesrat Martin Zauner, Bürgermeister Johann Gasser und BWSG-Prokurist Felix Müller anwesend sein.
Geförderte Miete oder Mietkauf
Vom kompakten Einzimmerapartment bis zur großzügigen Fünfzimmerwohnung für Familien reicht das Angebot im Sonnseitblick. Die Vergabe der geförderten Mietwohnungen erfolgte durch die Gemeinde. Neun der 22 Wohnungen sind als Mietkaufmodell nach den Kriterien der Salzburger Wohnbauförderung konzipiert.
Datum: 28.09.2026, 11:00 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: Neubauprojekt Sonnseitblick
Wim 27 und 28
5660 Taxenbach
Österreich
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BWS-Gruppe
Mag. Rita Michlits, BEd
Telefon: +43154608214
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