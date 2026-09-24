  • 24.09.2026, 08:00:43
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  • OTS0018

Übergabe Projekt Sonnseitblick in Taxenbach

BWSG übergibt 22 geförderte Mietwohnungen an Bewohner:innen der Pinzgauer Gemeinde.

Taxenbach (OTS) - 

Die gemeinnützige Wohnbaugenossenschaft BWSG lädt Vertreter:innen der Medien zur Übergabe des Wohnprojekts Sonnseitblick in Taxenbach. Bei der offiziellen Übergabe der geförderten Wohnungen an die künftigen Bewohnerinnen und Bewohner werden Landesrat Martin Zauner, Bürgermeister Johann Gasser und BWSG-Prokurist Felix Müller anwesend sein.

Geförderte Miete oder Mietkauf

Vom kompakten Einzimmerapartment bis zur großzügigen 
Fünfzimmerwohnung für Familien reicht das Angebot im 
Sonnseitblick. Die Vergabe der geförderten Mietwohnungen 
erfolgte durch die Gemeinde. Neun der 22 Wohnungen sind 
als Mietkaufmodell nach den Kriterien der Salzburger 
Wohnbauförderung konzipiert.

Datum: 28.09.2026, 11:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Neubauprojekt Sonnseitblick
Wim 27 und 28
5660 Taxenbach
Österreich

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Mag. Rita Michlits, BEd
Telefon: +43154608214
E-Mail: [email protected]
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