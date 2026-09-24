Übergabe Projekt Sonnseitblick in Taxenbach

Taxenbach (OTS) -

Die gemeinnützige Wohnbaugenossenschaft BWSG lädt Vertreter:innen der Medien zur Übergabe des Wohnprojekts Sonnseitblick in Taxenbach. Bei der offiziellen Übergabe der geförderten Wohnungen an die künftigen Bewohnerinnen und Bewohner werden Landesrat Martin Zauner, Bürgermeister Johann Gasser und BWSG-Prokurist Felix Müller anwesend sein.

Geförderte Miete oder Mietkauf

Vom kompakten Einzimmerapartment bis zur großzügigen Fünfzimmerwohnung für Familien reicht das Angebot im Sonnseitblick. Die Vergabe der geförderten Mietwohnungen erfolgte durch die Gemeinde. Neun der 22 Wohnungen sind als Mietkaufmodell nach den Kriterien der Salzburger Wohnbauförderung konzipiert.

Datum: 28.09.2026, 11:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Neubauprojekt Sonnseitblick

Wim 27 und 28

5660 Taxenbach

Österreich