Josef Taucher (SPÖ): Das Jugendcollege wirkt – Echte Chancen statt FPÖ-Polemik

Wien (OTS) -

Der Wiener Gemeinderat hat in der gestrigen Sitzung - ohne die Stimmen der FPÖ – die Förderung für das Jugendcollege Wien in der Höhe von 16,86 Millionen Euro beschlossen.

Das Jugendcollege Wien ist ein vom AMS Wien und der Stadt Wien initiiertes, kostenloses Bildungs- und Qualifizierungsprogramm für junge geflüchtete Menschen und neuzugewanderte Erwachsene. Das Angebot reicht von Deutsch, Mathematik und digitalen Kompetenzen bis hin zu Berufsorientierung, Praktika und sozialpädagogischer Begleitung. Das Ziel: ein schneller Einstieg in den Arbeitsmarkt dank gezielter Förderung und Integration.

Die Erfolge sprechen für sich: Mit einer Vermittlungsquote von 51 % schafft mehr als die Hälfte der Teilnehmenden den direkten Sprung in Arbeit oder Ausbildung, 57% der Teilnehmer*innen, die Mindestsicherung bezogen haben, benötigen diese nach Abschluss nicht mehr. Die Erfolgsquote bei Pflichtschul-Teilprüfungen liegt bei 92 %. Mehr als 120 Teilnehmer*innen haben bereits eine überbetriebliche Lehre begonnen.

„Diese Zahlen zeigen schwarz auf weiß: Das Jugendcollege wirkt. Damit geben wir geflüchteten Menschen genau die Werkzeuge in die Hand, die es braucht, um in der Arbeitswelt und in unserer Gesellschaft Fuß zu fassen. Das sind echte Chancen und Perspektiven für ein selbstbestimmtes Leben“, hält SPÖ-Klubvorsitzender Josef Taucher fest. „Unser starkes Sozialsystem unterstützt Menschen, die Starthilfe brauchen. Es begleitet sie beim Spracherwerb, beim Einstieg in den Job, bei der Integration, damit auch sie einen Beitrag leisten können. Das Jugendcollege ist die Starthilfe, die es braucht. Wer arbeitet, leistet einen wertvollen Beitrag, kann selbstbestimmt leben und stärkt das gute Miteinander. Das sind die Maßnahmen, die tatsächlich greifen.“

Scharfe Kritik übt Taucher an der FPÖ: „Die FPÖ hat einmal mehr ihr wahres Gesicht gezeigt. Wer lauthals Integration fordert, aber im Gemeinderat konsequent gegen genau jene Maßnahmen stimmt, die diese Integration erst ermöglichen, betreibt reine Polemik auf dem Rücken der betroffenen Menschen. Die FPÖ blockiert Menschen, die bei uns arbeiten und in unserer Gesellschaft Fuß fassen wollen. Sie blockiert jene, die einen gerechten Beitrag leisten wollen. Damit wird klar: Der FPÖ geht es nicht um Integration, ihr geht es ausschließlich um Hetze und Spaltung. Sie spaltet unsere Gesellschaft und agiert gegen Minderheiten.“

Wien gehe hier einen fundamental anderen Weg, so der SPÖ-Klubvorsitzende Josef Taucher: „Wir in Wien bieten konkrete Lösungen, indem wir wirksame Integrationsmaßnahmen setzen und Menschen, die vor Krieg und Zerstörung zu uns geflüchtet sind, echte Zukunftschancen eröffnen.“