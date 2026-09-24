  • 24.09.2026, 07:30:03
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Vom KI-Tool zum Produktivitätssprung

KI-Tools sind in der Medien- und Werbebranche längst angekommen. Doch führen sie auch zu echter Produktivität?

Österreich/Wien (OTS) - 

Darüber spricht MedienManager-Herausgeber Otto Koller mit René Tzschoppe, Gründer von AUTIMA. Seine zentrale These: Zwischen „KI-ready“ und „KI-produktiv“ liegt ein entscheidender Unterschied. Es reicht nicht, bestehende Aufgaben mit neuen Tools schneller zu erledigen. Ganze Arbeitsabläufe müssen neu gedacht werden.

Aus Mitarbeitern, die KI bedienen, werden dabei zunehmend Orchestratoren, die Prozesse gestalten, KI-Systeme steuern und sich auf Auswahl, Qualität und Entscheidungen konzentrieren.

Was das für Werbe- und Medienteams bedeutet und warum der Wandel vor allem eine Führungsaufgabe ist, erfahren sie aus diesem Gespräch.

Hier das Video in gesamter Länge

KI-Tools sind in der Medien- und Werbebranche längst angekommen. Doch führen sie auch zu echter Produktivität?

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