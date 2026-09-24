Bundestierschutzpreis 2026 verliehen: Engagement für Tiere vor den Vorhang geholt

Wien (OTS) -

Mit einer feierlichen Gala im Sozialministerium am Wiener Stubenring haben Bundesministerin Korinna Schumann und Tierschutz-Staatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig am Dienstagabend den Bundestierschutzpreis 2026 verliehen – erstmals seit 2018. Vor rund 110 geladenen Gästen wurden zwei Hauptpreise, zwei Jurypreise, ein Ehrenpreis sowie erstmals zwei Preise für Schulklassen vergeben. Die Hauptpreise gingen an „A G’spia fürs Tier“ der Volkshilfe Wien und an den Verein RespekTurtle, die Jurypreise an den Lebenshof Sonnenweide und die Fledermausstation Österreich. Den Ehrenpreis erhielt Johannes Baumgartner von der Veterinärmedizinischen Universität Wien, ausgezeichnet wurden außerdem die Volksschule Langau und das BG Tanzenberg. Im Rahmen der Verleihung feierte der Verein „Tierschutz macht Schule“ zugleich sein 20-jähriges Bestehen.

„Heute Abend standen Menschen im Mittelpunkt, die sonst selten im Rampenlicht stehen. Sie sind da, wenn ein Tier Hilfe braucht – oft ehrenamtlich, oft in ihrer Freizeit, und fast immer ohne großes Aufsehen. Der Bundestierschutzpreis gibt ihnen genau das zurück, was sie verdienen: Sichtbarkeit und ein aufrichtiges Danke“, so Königsberger-Ludwig und Schumann unisono.

Festakt: 20 Jahre „Tierschutz macht Schule“

Eröffnet wurde der Abend vom Kinderchor der Volksschule Langau. Den ersten Teil bildete der Festakt zum Jubiläum des Vereins „Tierschutz macht Schule“, der 2006 gegründet wurde und Tierschutzwissen seither mit Unterrichtsmaterialien und Workshops in Kindergärten, Schulen und weitere Bildungseinrichtungen bringt.

„Wer als Kind lernt, hinzuschauen, schaut auch als Erwachsener hin. ‚Tierschutz macht Schule‘ legt seit 20 Jahren genau diesen Grundstein – in Kindergärten, Klassenzimmern und in vielen Familien“, betonte Staatssekretärin Königsberger-Ludwig.

Geschäftsführerin Lea Mirwald: „Seit nunmehr 20 Jahren ist unser Verein mit Unterlagen und Workshops im Unterricht präsent. Bis dato wurden 1,5 Millionen unserer Materialien in Kindergärten, Schulen und anderen Bildungseinrichtungen verwendet. Ich möchte allen Pädagoginnen und Pädagogen herzlich für das enorme Interesse an ‚Tierschutz macht Schule‘ danken.“

Die ausgezeichneten Projekte

A G’spia fürs Tier (Volkshilfe Wien) – Hauptpreis: Das Projekt denkt Sozialarbeit und Tierschutz zusammen und unterstützt Menschen in Krisensituationen dabei, weiter für ihre Tiere zu sorgen – mit Gassigehdiensten, Pflegestellen auf Zeit und Beratung zur Haltung. Die Jury hob den präventiven, europaweit einzigartigen Ansatz hervor.

RespekTurtle (Seebarn am Wagram, Niederösterreich) – Hauptpreis: Der Verein betreibt Österreichs einziges Tierheim für Schildkröten und versorgt über 1.000 Tiere aus mehr als 60 Arten, getragen von ehrenamtlichem Einsatz. Ein Schwerpunkt liegt auf der Aufklärung über artgerechte Haltung. Die Wissensvermittlung ist sehr wichtig für den Tierschutz. Seit 1. Juli 2026 ist es daher auch verpflichtend, vor der Anschaffung von Reptilien einen Sachkundekurs zu absolvieren.

Lebenshof Sonnenweide (Weppersdorf, Burgenland) – Jurypreis: Elisabeth und Andreas Nussbaumer geben rund 150 geretteten Tieren ein Zuhause auf Lebenszeit. Mit Podcast, Kinderbuch und dem frei zugänglichen RespekTIERweg erreicht der Hof auch Menschen, die sich bisher wenig mit Tierschutz beschäftigt haben.

Fledermausstation Österreich – Jurypreis: Die Station ist rund um die Uhr über eine Notrufnummer erreichbar und betreibt ein Tierheim in Wien sowie Pflegestellen in sechs weiteren Bundesländern. Allein im Vorjahr wurden über 1.400 Fledermäuse aufgenommen und versorgt – ehrenamtlich organisiert.

Volksschule Langau – Schulklassenpreis Primarstufe: Die Kinder gestalteten einen Kalender, schrieben ein eigenes Tierschutzlied und organisierten einen Projekttag. Die gesammelten Spenden kamen dem Vogelschutz zugute.

BG Tanzenberg – Schulklassenpreis Sekundarstufe: Die Schülerinnen und Schüler verfassten Steckbriefe für Tierheimtiere, von denen mehrere vermittelt werden konnten, und sammelten 725 Euro. Aus dem Projekt sind Patenschaften entstanden. Die ausgezeichneten Klassen erwartet ein Exkursionstag zu einem Tierstandort.

Ehrenpreis: Mit dem Ehrenpreis wurde Johannes Baumgartner von der Veterinärmedizinischen Universität Wien für sein langjähriges Wirken für das Wohl der Tiere geehrt.

Abschluss durch Bundesministerin Schumann

„20 Jahre ‚Tierschutz macht Schule‘ zeigen, wie viel man bewegen kann, wenn man Wissen und Herz miteinander verbindet. Besonders freut mich, dass heuer auch Schulklassen ausgezeichnet werden. Denn Kinder sind nicht nur unsere Zukunft – sie zeigen uns schon heute, wie selbstverständlich Respekt vor Tieren sein kann“, sagte Bundesministerin Korinna Schumann in ihren Abschlussworten.

Durch den Abend führte Maggie Entenfellner. Unter den Gästen waren unter anderem der steirische Landesrat Mag. Hannes Amesbauer, Landeshauptmann-Stellvertreterin Haider-Wallner, Nationalratsabgeordnete Petra Tanzler, Tierschutzsprecherin der SPÖ, die Tierschutzsprecherinnen und Tierschutzsprecher weiterer Parlamentsparteien sowie Eva Rosenberg, Leiterin von VIER PFOTEN Österreich.

Zum Hintergrund

Der Bundestierschutzpreis zeichnet Personen, Vereine, Initiativen und Projekte aus, die sich in besonderer Weise für den Schutz und das Wohl von Tieren einsetzen. Er wurde heuer zum sechsten Mal vergeben; die bislang letzte Verleihung fand im Dezember 2018 statt. In den Jahren danach wurden die Mittel für einen Notfall-Fonds für österreichische Tierheime verwendet. 2026 kehrte der Preis zur regulären Vergabe zurück – erstmals mit eigenen Kategorien für Kinder und Jugendliche, vergeben in Kooperation mit „Tierschutz macht Schule“.

Über die Preisträgerinnen und Preisträger entschied eine unabhängige Fachjury. Die Hauptpreise sind mit je 5.000 Euro dotiert, die Jurypreise mit je 2.000 Euro, für die ausgezeichneten Schulklassen gibt es einen Exkursionstag zu einem Tierstandort.

Weitere Informationen: www.bundestierschutzpreis.gv.at

Fotos unter: https://flic.kr/s/aHBqjD5A1V