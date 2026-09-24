Geldanlage: Der Marktvergleich, den es nicht gibt

Wien (OTS) -

Über 54.000 Kombinationen aus Fonds, ETFs und den dazugehörigen Produkthüllen wie Depot oder Fondspolizze gibt es am österreichischen Markt für Geldanlage. Jede unterscheidet sich in Kosten, Steuerbehandlung und Auszahlungsregeln. Von Hand ist ein vollständiger Vergleich damit praktisch ausgeschlossen, selbst für erfahrene Berater.

Das österreichische Unternehmen fynup hat deshalb eine eigene Datenbank aufgebaut, die genau diese Kombinationen erfasst. fynup ist damit das einzige Vergleichsportal für Geldanlage in Österreich, das alle Kosten und Steuern über die volle Laufzeit einrechnet und die Auswirkungen grafisch verständlich darstellt. Wie diese Rechnung im Detail aussieht, zeigt ein aktueller Beitrag.