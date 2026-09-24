  • 24.09.2026, 07:00:04
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  • OTS0007

AVISO: Verabschiedung und Amtsübernahme des Generalstabschefs

Generalleutnant Harald Vodosek übernimmt Amt von General Rudolf Striedinger

Wien (OTS) - 

Am Dienstag, dem 29. September, findet in der Maria-Theresien-Kaserne die feierliche Verabschiedung des amtierenden Generalstabschefs, General Rudolf Striedinger, statt. Generalleutnant Harald Vodosek wird im Beisein von Bundeskanzler Christian Stocker und Verteidigungsministerin Klaudia Tanner das Amt des neuen Chefs des Generalstabs antreten.

Medienvertreter sind herzlich zu diesem Termin eingeladen. Es bestehen Foto-, Film- und Interviewmöglichkeiten. Um Anmeldung wird bis 28. September 2026, 19:00 Uhr, unter +43 664 6221905 bzw. per E-Mail an [email protected] ersucht.

Ablauf:

10:30 Uhr Beginn Festakt

11:30 Uhr voraussichtliches Ende

Zeit & Ort:
29.09.2026 um 10:00 Uhr, Maria-Theresien-Kaserne, Am Fasangarten 2, 1130 Wien

Rückfragen & Kontakt

Bundesministerium für Landesverteidigung
Telefon: +43 664-622-1005
E-Mail: [email protected]
Website: http://www.bundesheer.at
@Bundesheerbauer

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