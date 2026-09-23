Servus Media und WELLE 1 starten neuen Radiosender Servus Radio

Wals/Salzburg (OTS) -

Servus Media und das Salzburger Privatradiounternehmen WELLE 1 starten in Kooperation den neuen Radiosender Servus Radio. Das neue Audioangebot wird noch in diesem Jahr on air gehen und österreichweit zu hören sein.

Mit Servus Radio erweitert Servus Media sein Medienportfolio um ein eigenständiges Radioangebot und ist damit künftig in allen wesentlichen Mediengattungen vollumfänglich vertreten – von TV über Radio, Digital, Social Media und Podcasts bis Print. Die Kooperation verbindet dabei die Medien- und Contentkompetenz von Servus Media mit der langjährigen Radioexpertise des Privatradiounternehmens WELLE 1, das für den rundfunkrechtlichen Betrieb verantwortlich ist.

„Mit Servus Radio erweitern wir unser Medienangebot um einen wichtigen zusätzlichen Kanal und machen unsere Qualitätsinhalte künftig österreichweit auch im Radio erlebbar. Der Einstieg in den Radiomarkt ist ein konsequenter Schritt unserer Audience- und Distributionsstrategie: Wir wollen unsere Inhalte dort verfügbar machen, wo Menschen Medien nutzen und damit unsere Relevanz und Reichweite über alle relevanten Plattformen und Mediengattungen hinweg weiter stärken. Gleichzeitig setzen wir damit ein klares Bekenntnis zum Medienstandort Österreich und stärken mit einem zusätzlichen österreichweiten Angebot Vielfalt und Wettbewerb in der heimischen Medienlandschaft“, so Dietmar Otti, Global Head of Media Red Bull.

Zum breit gefächerten Portfolio von Servus Media zählen unter anderem ServusTV, Digitalplattformen wie ServusTV On oder SPEEDWEEK.com, Magazinmarken wie Servus in Stadt & Land und Bergwelten sowie die Terra Mater Factual Studios und Red Bull Studios.

Stephan Prähauser, Geschäftsführer WELLE 1, ergänzt: „Mit WELLE 1 bringen wir langjährige Erfahrung im österreichischen Privatradiomarkt in die Partnerschaft ein. Gemeinsam mit Servus Media wollen wir ein unverwechselbares, modernes Radioprogramm entwickeln, das österreichweit verfügbar ist und die Stärken beider Partner verbindet.“