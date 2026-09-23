FPÖ-Fiedler/FJ-Sommer/FJ-Ofner: „Berufsschultour 2026: Großartiges Finale in Neunkirchen“

Neunkirchen (OTS) -

Der blaue Foodtruck rollte am Mittwoch, 23. September 2026, im Rahmen der Freiheitlichen Berufsschultour "Lehre. Leistung. Heimat." ein zehntes Mal durch Niederösterreich. Letzter Halt: Neunkirchen!

„Unser Nachwuchs verdient echte Anerkennung und Unterstützung. Denn unsere Lehrlinge sind unsere Zukunft“, freuten sich FJ-Landesobmann Michael Sommer und FPÖ Neunkirchen Fraktionsobmann LAbg. Helmut Fiedler über das rege Interesse in Neunkirchen. Die Jugendlichen wurden FJ-/FPÖ-Team mit Hot Dogs und Kraftstoff versorgt.

„Anstatt unzählige Millionen für bildungsferne Massenzuwanderung auszugeben, wollen wir mit einer echten rot-weiß-roten Lehrlingsoffensive unsere Lehrlinge und Lehrbetriebe stärken und so den Fachkräftemangel sinnvoll im eigenen Land bekämpfen. Wir brauchen keine importierte Ersatzlösung, sondern echte Unterstützung für unseren Nachwuchs. Der Zuspruch bei unserer Tour gibt uns recht“, blickt FPÖ Niederösterreich Bildungssprecher LAbg. Helmut Fiedler zufrieden auf die Stationen in Amstetten, Langenlois, Stockerau, Theresienfeld, Mistelbach, Schrems, St. Pölten, Pöchlarn, Waldegg und eben heute in Neunkirchen zurück.

„In den vielen Gesprächen zeigte sich einmal mehr, dass sich unsere Berufsschüler echte Wertschätzung und eine Aufwertung ihrer Ausbildung und ihres Berufes wünschen und vor allem verdienen. Der Lehrberuf ist keine Ausbildung zweiter Klasse. Denn die Lehrlinge von heute sind die Meister unserer Zukunft“, betonen FJ-Landesobmann Michael Sommer und FJ-Bezirksobmann Sebastian Ofner.