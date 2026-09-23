Wiener Gemeinderat: Einstimmiger Beschluss für neue Abfallbehandlungsanlage

Wien (OTS) -

Die Wiener*innen sind hervorragend beim Mülltrennen. Doch weil die Stadt – vor allem auch im Norden - wächst und der Müll mit neuen Technologien und Kreislaufwirtschaft noch besser verwertet werden soll, plant Wien eine neue hochmoderne Abfallbehandlungsanlage: Der Start der Planungen wurde heute im Wiener Gemeinderat einstimmig beschlossen. „Damit soll Wien auch in Zukunft unabhängig im Bereich der Abfallwirtschaft bleiben“, betont Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky. „Deshalb treffen wir jetzt Entscheidungen mit Weitblick!“

Wertstoffe aus Müll

Die neue Anlage wird zwischen der Wiener Nordrand Schnellstraße S2 und der Deponie Rautenweg in der Donaustadt entstehen und viel Innovation bieten: So sollen aus dem Restmüll möglichst viele Wertstoffe gewonnen werden, bevor er thermisch verwertet wird. Der Einsatz von Recyclingbaustoffen, begrünte Fassaden und Dachflächen, PV-Anlagen und ein elektrischer Fuhrpark ergänzen das nachhaltige Konzept. „Mit dieser hochmodernen Anlage setzen wir wichtige Ziele der Kreislaufwirtschaft um“, so Jürgen Czernohorszky. „Ergänzend zu den vielen Maßnahmen zur Abfallvermeidung und Mülltrennung ist das Projekt ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zur Stadt ohne Verschwendung.“

Angelika Pipal-Leixner, Umweltsprecherin NEOS Wien, über das wichtige Umweltprojekt: „Die Wienerinnen und Wiener sind zu Recht stolz darauf, in einer so sauberen Stadt zu leben und tragen auch selbst durch gewissenhafte Abfallentsorgung und Mülltrennung dazu bei. Um diesem Standard auch weiterhin gerecht zu werden, gehen wir in Wien nun mit den Planungen für eine hochmoderne Entsorgungs- und Recyclinganlage einen weiteren großen Schritt.“

Inbetriebnahme für 2034 geplant

Die konkrete Planung für den Bau einer modernen Behandlungsanlage für Wiener Siedlungsabfälle im Norden der Stadt ist auch im aktuellen Regierungsprogramm der Wiener Stadtregierung festgeschrieben. Zwei Jahre lang wurde bereits eine Strategische Umweltprüfung durchgeführt, jetzt kann es an die Planungen gehen. Mit einem Baubeginn für die Abfallbehandlungsanlage ab dem Jahr 2030 zu rechnen, die Inbetriebnahme ist für 2034 geplant.