Music In The Woods: Fünf Tage voller Kreativität, Austausch und neuer Impulse

Wien (OTS) -

In der Waldidylle sprießt Kreativität besonders gut – aus dieser Idee entstand Music In The Woods. Das Medienmusik-Camp zur Förderung junger Talente in Musikproduktion, Songwriting, Videogame-Soundtrack und Filmkomposition bringt junge Musikschaffende mit erfahrenen Größen der internationalen Medienmusikbranche zusammen.

Unterstützt wird die Initiative von der JAM MUSIC LAB Privatuniversität, dem Veranstalterverband Österreich und der AKM. Von 16. bis 20. September standen Austausch, Praxisarbeit, neue Impulse und gemeinsames Arbeiten im Mittelpunkt. In Vortragssessions mit internationalen Branchengrößen wie Martin Brem, SLOMO, Lawrence Shragge und Bernhard Voss erhielten die Teilnehmer:innen einen direkten Einblick in die Medienmusikbranche. Den feierlichen Abschluss bildete am Samstag, 19. September, ein Showcase-Event mit Gästen aus Kunst, Kultur und Musikbranche.

Das Interesse an Music In The Woods wächst stetig

Bereits über 120 qualitativ hochwertige Bewerbungen gingen bei der nunmehr dritten Ausgabe von Music in The Woods ein. 30 Teilnehmer:innen wurden von einer fachkundigen Jury ausgewählt und erhielten ein Vollstipendium, welches die vollständigen Workshopgebühren sowie Unterkunft und Verpflegung abdeckt. Durch den niederschwelligen Austausch mit den Vortragenden gewannen sie wertvolle Einblicke, erweiterten ihre Skills und nahmen wichtige Impulse für ihren weiteren künstlerischen Weg mit. Gleichzeitig arbeiteten sie gemeinsam an eigenen Projekten, verfeinerten diese und holen sich direktes Feedback von den Expert:innen vor Ort.

Förderung, die Wirkung zeigt

Dass aus solchen Impulsen konkrete Wege entstehen können, zeigt auch ein Blick auf frühere Teilnehmer:innen: Tamara Flores ist ehemalige Teilnehmerin von Music In The Woods und aktuell für den Latin Grammy nominiert. Ihr Weg macht sichtbar, wohin konsequente Talentförderung führen kann – und welche Bedeutung Initiativen haben, die jungen Musikschaffenden Raum für Entwicklung, Austausch und professionelle Begleitung geben.

Gernot Graninger, Generaldirektor der AKM, bekräftigt: „Österreichs Musikbranche ist vielfältig, kreativ und voller vielversprechender Talente. Music In The Woods schafft genau jene Räume, in denen junge Musikschaffende praktische Erfahrungen sammeln, Netzwerke aufbauen und wichtige Impulse für ihre weitere künstlerische Entwicklung mitnehmen können.“

Peter Vieweger, Präsident der AKM, ergänzt: „Ich bin begeistert. Wir haben auch heuer bei Music In The Woods so viele außerordentlich talentierte Künstler:innen erleben können. Konzerte wie heute in diesem Rahmen bestätigen mir einmal mehr, wie viel Potential es in der österreichische Musikbranche gibt und wie wichtig es ist die nächste Generation gezielt zu fördern.“

Geleitet wurde das Programm wieder von Oliver Schellenkamp, Produzent im Bereich Film und Games Music und Leiter der Abteilung Medienmusik an der JAM MUSIC LAB Privatuniversität, sowie von Michael Klimas, Sänger und Produzent der Söhne Mannheims und ebenfalls Dozent an der JAM MUSIC LAB Privatuniversität.

Showcase als feierlicher Abschluss

Beim Präsentationsabend am Samstag, 19. September, wurden die Arbeiten sichtbar, die im Laufe des Camps entstehen und es gab Präsentationen von Vertonungen für Videos für die „LA-Challenge“ die begeisterten, sowie Performances der Singer-Songwriter:innen, Instrumentalist:innen, Produzent:innen sowie ein DJ-Set. Der Abend zeigte, wie viel Kreativität, Professionalität und musikalische Eigenständigkeit in den jungen Talenten steckt.

Kollaboration statt Konkurrenz: Der besondere Spirit von Music In The Woods

Marcus Ratka, Rektor der JAM MUSIC LAB Privatuniversität, ist begeistert: „Wir haben fantastische Lehrende, Teilnehmende und Partner, die hier an einem Strang ziehen. Die internationale Familie von Music In The Woods wächst stetig und wird Jahr für Jahr größer. Es ist fantastisch zu sehen, wie sehr hier Zusammenarbeit von allen konsequent gelebt wird – denn Kollaboration statt Konkurrenz ist bei Music In The Woods Realität.“

Andreas Hüttner, Bundesgeschäftsführer des Veranstalterverbandes Österreich, ergänzt: „Was wir hier erleben, ist einzigartig. Dieser Spirit, der bei Music In The Woods von allen gelebt wird, ist wirklich inspirierend. Man begegnet unglaublich talentierten Musikschaffenden, die teilweise noch nicht im Medienmusikbereich tätig waren, und ist begeistert, was in dieser kurzen Zeit entsteht. Das zeigt einmal mehr: Erfolg ist die Gelegenheit, die auf Vorbereitung trifft.“

Mit dem Showcase öffnete Music In The Woods seine Ergebnisse einem interessierten Publikum und machte erlebbar, was in fünf intensiven Tagen entstehen kann: neue Musik, künstlerische Impulse und wertvolle Perspektiven für Österreichs Nachwuchsmusikschaffende.