  • 23.09.2026, 16:06:02
  • /
  • OTS0196

Jaques-Dalcroze meets Le Corbusier

Kartause Mauerbach
Wien (OTS) - 

Jaques-Dalcroze meets Le Corbusier verbindet Musik, Architektur und Kulturgeschichte zu einem außergewöhnlichen Abend in der Kartause Mauerbach.

Im Mittelpunkt steht Le Corbusier, dessen architektonisches Denken wesentlich von Maß, Bewegung und räumlicher Ordnung geprägt war. Wichtige Impulse erhielt er vom Schweizer Komponisten und Musikpädagogen Émile Jaques-Dalcroze, der Rhythmus als Zusammenspiel von Musik, Körper, Zeit und Raum verstand. Auch der Konzertort des Abends, die Kartause Mauerbach, nimmt unmittelbar Bezug auf Le Corbusiers architektonisches Denken: Ihre klar gegliederten Strukturen und das Wechselspiel von Rückzug und Gemeinschaft greifen räumliche Prinzipien auf, die auch für seine Wohnbauten prägend wurden.

Werke von Mozart, Fauré, Satie, Honegger, Xenakis, Tailleferre, Beethoven und weiteren Komponisten werden mit Briefen und Texten Le Corbusiers verwoben.

Es musizieren Klara Flieder (Violine), Christophe Pantillon (Violoncello) und Adalberto Maria Riva (Klavier); Daniel Große Boymann gestaltet die Lesung.

Konzert Jaques-Dalcroze meets Le Corbusier



Datum: 17.10.2026, 19:30 Uhr


Art: Aufführungen/Bühne


Ort: Kartause Mauerbach


Kartäuserplatz 2

3001 Mauerbach





 Tickets für „Jaques-Dalcroze meets Le Corbusier“ 
 Tickets für das Konzert am 17. Oktober 2026 in der Kartause Mauerbach sind ab sofort erhältlich. 
 Rückfragen & Kontakt 
Verein Music meets Architecture
 DI Patricia Bammer, MA
 Telefon: +436645383060
 E-Mail: [email protected]
 OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NEF
Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen
Stichworte
Channel
 Anhang 
Vorschau Bild von Kartause Mauerbach [Bild, 760.8KB] 
 [Samstag, 17.10.2026, 19:30] 
 music meets architecture 
 Rückfragen & Kontakt 
Verein Music meets Architecture
 DI Patricia Bammer, MA
 Telefon: +436645383060
 E-Mail: [email protected]
So erreichen Sie uns
APA-Comm GmbH
 Laimgrubengasse 10 
 1060 Wien, Österreich 
PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310
APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234
Services
PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen

OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels
Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus
Bleiben Sie informiert
OTS-Mailabo
APA-Blog

 Newsletter Abonnieren 
Disclaimer
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright