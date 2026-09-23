Wien (OTS) -

Jaques-Dalcroze meets Le Corbusier verbindet Musik, Architektur und Kulturgeschichte zu einem außergewöhnlichen Abend in der Kartause Mauerbach.

Im Mittelpunkt steht Le Corbusier, dessen architektonisches Denken wesentlich von Maß, Bewegung und räumlicher Ordnung geprägt war. Wichtige Impulse erhielt er vom Schweizer Komponisten und Musikpädagogen Émile Jaques-Dalcroze, der Rhythmus als Zusammenspiel von Musik, Körper, Zeit und Raum verstand. Auch der Konzertort des Abends, die Kartause Mauerbach, nimmt unmittelbar Bezug auf Le Corbusiers architektonisches Denken: Ihre klar gegliederten Strukturen und das Wechselspiel von Rückzug und Gemeinschaft greifen räumliche Prinzipien auf, die auch für seine Wohnbauten prägend wurden.

Werke von Mozart, Fauré, Satie, Honegger, Xenakis, Tailleferre, Beethoven und weiteren Komponisten werden mit Briefen und Texten Le Corbusiers verwoben.

Es musizieren Klara Flieder (Violine), Christophe Pantillon (Violoncello) und Adalberto Maria Riva (Klavier); Daniel Große Boymann gestaltet die Lesung.

Konzert Jaques-Dalcroze meets Le Corbusier

Datum: 17.10.2026, 19:30 Uhr

Art: Aufführungen/Bühne

Ort: Kartause Mauerbach

Kartäuserplatz 2

3001 Mauerbach