  • 23.09.2026, 15:57:02
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100 Prozent Rückhalt für Christian Meidlinger

Christian Meidlinger mit 100 Prozent der Stimmen als Bundesvorsitzender der FSG-younion bestätigt – starkes Vertrauensvotum bei der 2. Bundesfraktionskonferenz

Wien (OTS) - 

Die FSG Wien gratuliert Christian Meidlinger herzlich zu seiner Wiederwahl als Bundesvorsitzender der FSG-younion. Mit 100 Prozent der Stimmen sprachen ihm die Delegierten bei der 2. Bundesfraktionskonferenz ihr volles Vertrauen aus.

Das Ergebnis ist ein außergewöhnlich starkes Zeichen des Rückhalts und der Geschlossenheit. Es unterstreicht das große Vertrauen in Christian Meidlingers gewerkschaftliche Arbeit und ist zugleich ein klares Mandat für die Schwerpunkte der FSG-younion in den kommenden Jahren.

Mit klaren Zielen für die Zukunft setzt die FSG-younion, mit ihrem Vorsitzenden, wichtige Schwerpunkte für die kommenden Jahre.
Digitalisierung, Arbeitszeitverkürzung, gesunde Arbeitsbedingungen, Diversität auf allen Ebenen, Klimagerechtigkeit sowie der Schutz und Ausbau der öffentlichen Daseinsvorsorge sind die zentralen Leitlinien dieses Zukunftsprogramms.
Die FSG Wien freut sich darauf, diesen Weg gemeinsam weiterzugehen und eine starke Stimme für gute Arbeit, Mitbestimmung und soziale Gerechtigkeit zu bleiben.

„Christian Meidlinger steht für eine Gewerkschaftspolitik, die immer klar auf der Seite der Arbeitnehmer:innen steht, wenn es um faire Löhne, gute Arbeitsbedingungen und soziale Sicherheit geht. Wir gratulieren ihm herzlich und werden auch weiterhin gemeinsam dafür kämpfen, dass die Interessen unserer Kolleg:innen nicht nur gehört, sondern durchgesetzt werden“, sagt FSG Wien Landesgeschäftsführer Sandro Beer.

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