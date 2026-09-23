Czernohorszky/Schüchner: Finanzierung des HC-Artmann-Parks so gut wie gesichert

Wien (OTS) -

Die Neugestaltung und Erweiterung der HC-Artmannpark in Penzing wird für das Bezirksbudget finanzierbar. Die gesamten Kosten von rund 1,8 Mio Euro werden zu 60 Prozent gefördert und auf die Bezirksbudgets 2027 und 2028 aufgeteilt, sodass nach Abzug der zugesagten Förderung für das Bezirksbudget 2027 und 2028 je rd. 370.000 Euro anfallen.

Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky und Penzings Bezirksvorsteherin Michaela Schüchner freuen sich über die Zusage der Förderung, womit die Finanzierung der Neugestaltung und Erweiterung des HC-Artmann-Parks so gut wie gesichert ist. Der nötige Beschluss im Bezirksparlament ist für Dezember vorgesehen.

„Die Bedeutung von Parks und Grünräumen ist angesichts extremer Hitzewellen größer denn je. Kleine und große Grünanlagen leisten einen wesentlichen Beitrag zur Verbesserung des Mikroklimas im Grätzel und erhöhen die Aufenthalts- und Lebensqualität der der Anrainerinnen und Anrainer“, betont Czernohorszky.

„Ich freue mich sehr, dass wir trotz finanziell schwieriger Zeiten eine große Verbesserung für unsere Bezirksbewohner*innen erreichen können. Die Neugestaltung des HC-Artmann-Parks bringt für die Anrainer*innen mehr Grünraum und mehr Möglichkeiten der Freizeitgestaltung. Ich hoffe daher, dass die dafür im Entwurf des Budgets 2027 vorgesehenen Mittel von runs 370.000 Euro im Dezember beschlossen werden.“

Zum Projekt

Die Neugestaltung wurde in einem breiten Bürger*innenbeteiligungsprozess erarbeitet, sodass möglichst viele Ideen und Wünsche der betroffenen Anrainer*innen umgesetzt werden können.

Insgesamt werden auf rund 3.000 qm Freizeit und Erholungsangebote für die BewohnerInnen geschaffen bzw. umgestaltet. Es werden rund 370 Quadratmeter Fläche entsiegelt und zusätzliche Bäume gepflanzt. Der Park soll für Kleinkinder, Jugendliche und Erwachsenen unterschiedliche Angebote bieten und soll durch die Neugestaltung der umliegenden Verkehrsflächen einen Beitrag zur Sicherheit von Kindern wie Erwachsenen im Straßenverkehr leisten.