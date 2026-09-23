Starkes Vertrauen für Christian Meidlinger: Mit 100 % bestätigt die FSG-younion ihren Zukunftskurs

Wien (OTS) -

Unter dem Motto „Wir bewegen, was Menschen stärkt“ hat die FSG-younion (Fraktion Sozialdemokratischer Gewerkschafter:innen in der younion _ Die Daseinsgewerkschaft) im Rahmen ihrer 2. Bundeskonferenz ein kraftvolles Zeichen für Solidarität, Mitbestimmung und Zukunftsgestaltung gesetzt. Mehr als 300 Delegierte aus allen Bundesländern kamen zusammen, um über die Herausforderungen der kommenden Jahre zu beraten, zentrale Beschlüsse zu fassen und den gemeinsamen Weg der sozialdemokratischen Gewerkschafter:innen weiterzuentwickeln.

Die Bundesfraktionskonferenz steht dabei für mehr als eine organisatorische Zusammenkunft. Sie ist Ausdruck gelebter Demokratie, starker Gemeinschaft und des gemeinsamen Willens, die Arbeits- und Lebensbedingungen der Menschen aktiv zu verbessern. Nach elf Jahren konnte die fraktionelle Bundeskonferenz wieder in voller Präsenz stattfinden, nachdem die letzte Zusammenkunft auf Bundesebene pandemiebedingt nur in eingeschränkter Form möglich war.

Im Mittelpunkt der Beratungen stand die Beschlussfassung eines Zukunftspapiers der FSG-younion. Es formuliert klare Antworten auf die großen Entwicklungen unserer Zeit und definiert den gewerkschaftlichen Kompass bis 2031 und darüber hinaus. Digitalisierung, Arbeitszeitverkürzung, gesunde Arbeitsbedingungen, Diversität auf allen Ebenen, Klimagerechtigkeit sowie der Schutz und Ausbau der öffentlichen Daseinsvorsorge bilden die zentralen Eckpfeiler dieses Zukunftsprogramms.

„Die Kolleg:innen in den Gemeinden, Städten, kommunalen Betrieben, Gesundheits-, Sozial-, Kunst & Kultur-, Sport- und Dienstleistungsbereichen leisten Tag für Tag Arbeit, die unsere Gesellschaft stärkt und zusammenhält. Hierfür sind finanzielle Mittel dringend nötig, damit wir einem Aushungern von Gemeinden oder etwaigen Bereichen entgegenwirken können - siehe Beispiel Kunst- & Kulturarbeiter:innen. Genau deshalb steht unser Motto ,Wir bewegen, was Menschen stärkt‘ für eine klare gewerkschaftliche Handschrift: Wir vertreten jene Menschen, die täglich dafür sorgen, dass unsere Städte funktionieren, Versorgung gesichert bleibt und Lebensqualität möglich ist“, betont der wiedergewählte FSG-younion Vorsitzende mit einstimmiger Zustimmung, Christian Meidlinger.

Der ebenfalls wiedergewählte FSG-younion Bundesgeschäftsführer Erich Kniezanrek betonte die Bedeutung einer starken organisatorischen Basis für die erfolgreiche Umsetzung der beschlossenen Zukunftsziele: „Die vergangenen Jahre waren von großen gesellschaftlichen und arbeitsweltlichen Veränderungen geprägt. Gemeinsam ist es uns gelungen, die FSG-younion mit einer stabilen und verlässlichen Hand durch diese Entwicklungen zu führen. Mit Innovation, neuen Ideen und einer klaren Vision werden wir gemeinsam mit dem gewählten Präsidium unter Vorsitz von Christian Meidlinger die nächsten Schritte setzen. Unser Anspruch ist es, die Herausforderungen der Zukunft frühzeitig zu erkennen und daraus Chancen für unsere Mitglieder zu ermöglichen.“

Die Bundeskonferenz versteht sich zugleich als Startpunkt für die nächste Etappe gewerkschaftlicher Zukunftsarbeit. Die Herausforderungen sind groß, die Aufgaben vielfältig. Umso wichtiger sei es, bereits heute die richtigen Entscheidungen für morgen zu treffen.

„Ich bedanke mich für das große Vertrauen aller Delegierten und nehme dieses Wahlergebnis mit Demut, Respekt und Verantwortungsbewusstsein an. Diese Konferenz zeigt eindrucksvoll, wie stark unsere Gemeinschaft ist. Wenn Kolleg:innen aus allen Bundesländern zusammenkommen, diskutieren, Entscheidungen treffen und gemeinsam an Lösungen arbeiten, dann ist das gelebte Demokratie und Solidarität. Diese erkämpfen wir für und mit unseren Mitgliedern, um die Rahmenbedingungen zu erreichen, die wir am nächsten Tag verbessert vorfinden wollen - und ich freue mich hier mit unserer Bewegung zu stehen und im Einsatz sein zu dürfen. Dafür danke ich allen von ganzem Herzen“, so Meidlinger.

Mit dem beschlossenen Zukunftspapier unterstreicht die FSG-younion ihren Anspruch, gesellschaftlichen Wandel aktiv zu gestalten und nicht spaltenden Stimmen zu überlassen und unterstreicht: Die Menschen stehen im Mittelpunkt.

„Wir wollen die Zukunft nicht verwalten, sondern gestalten. Unser Zukunftspapier verbindet soziale Sicherheit mit Innovation, Klimaschutz mit guter Arbeit und Fortschritt mit Mitbestimmung. Es ist ein Auftrag, mutig vorauszudenken und entschlossen zu handeln. Denn die Zukunft gehört jenen, die heute bereit sind, Verantwortung zu übernehmen und die richtigen Weichen für kommende Generationen zu stellen“, so der bisherige und neugewählte Bundesvorsitzende Christian Meidlinger abschließend.