Die „ORF Lange Nacht der Museen“ im Burgenland

Eisenstadt (OTS) -

Am Samstag, dem 3. Oktober 2026, findet die „ORF Lange Nacht der Museen“ zum 26. Mal in ganz Österreich statt. 39 Museen und Sammlungen werden im Burgenland dabei sein. Österreichweit laden rund 670 Museen, Galerien und Kulturinstitutionen von 18.00 bis 24.00 Uhr zu einer kulturellen Entdeckungsreise und bieten ein vielfältiges Programm für Jung und Alt.

Landesrätin Mag.a (FH) Daniela Winkler, Eisenstadts Bürgermeister LAbg. Mag. Thomas Steiner und ORF-Landesdirektor Mag. Werner Herics haben am Mittwoch, dem 23. September 2026, das diesjährige Programm der "ORF-Langen Nacht der Museen“ im Burgenland vorgestellt.

Landesrätin Mag.a (FH) Daniela Winkler: "Es ist wieder soweit - die burgenländischen Museen öffnen ihre Türen bis spät in die Nacht und verwandeln das ganze Bundesland in ein Gebiet für Entdeckungsfreudige. Die teilnehmenden Häuser bieten ihren Gästen ein vielfältiges Programm mit spannenden Einblicken hinter die Kulissen. Ganz gleich, ob die Neugier der burgenländischen oder regionalen Geschichte gilt und man eine Zeitreise von prähistorischen Spuren bis zur Gegenwart macht, oder ob man einfach die Faszination für Kunst und Kultur sucht - in dem umfangreichen Angebot ist für alle Generationen etwas dabei. Durch eigens gestaltete Stationen für Kinder wird das Event zu einem perfekten Ausflug für die gesamte Familie.

Jeder Museumsbesuch schärft den Blick für Neues und bereichert unser Wissen. Mit diesem Format hat der ORF ein langfristig erfolgreiches Kulturprojekt geschaffen, das zeigt, dass es im Burgenland noch viel Interessantes zu entdecken gibt."

Bürgermeister LAbg. Mag. Thomas Steiner: "Kunst und Kultur gehören ganz wesentlich zu Eisenstadt. Das zeigt sich das ganze Jahr über an einer Vielfalt und Dichte an kulturellen Angeboten, die im Burgenland einzigartig sind. Die 'ORF-Lange Nacht der Museen' bietet eine wunderbare Gelegenheit, diese Vielfalt gebündelt an einem Abend zu erleben. Mit dabei sind auch unsere städtischen Kultureinrichtungen: Die Stadtvilla erzählt mit 'Hauptstadt im Schatten des Eisernen Vorhangs' ein wichtiges Kapitel unserer Geschichte, und auch die Rathaus-Galerie ist wieder Teil des Programms. Ich lade alle herzlich ein, diese besondere Nacht zu nutzen und Eisenstadt als Kulturstadt zu entdecken."

ORF-Landesdirektor Mag. Werner Herics: "Die 'Lange Nacht der Museen' zählt längst zu einem Fixpunkt im herbstlichen Kulturkalender des Burgenlandes. Die ORF-Initiative findet in diesem Jahr zum 26. Mal statt und zeigt, was Kultur leisten kann: Menschen zusammenbringen, Neugier wecken und Begeisterung auslösen. Ich freue mich, dass der ORF Burgenland als verlässlicher Partner der Kulturschaffenden des Landes auch heuer wieder Teil dieser Initiative ist. Wir schaffen damit nicht nur im Land selbst, sondern auch überregional die nötige Aufmerksamkeit für burgenländische Kunst und Kultur. Mit nur einem Ticket öffnen wieder zahlreiche Museen, Galerien und Kultureinrichtungen ihre Türen bis Mitternacht."

Eröffnung in der Landesgalerie Burgenland

Zentraler Ausgangspunkt für Besucher:innen der "ORF-Langen Nacht der Museen" ist der "Treffpunkt Museum" bei der Landesgalerie Burgenland in Eisenstadt. Dort findet um 18.00 Uhr die Eröffnung der "ORF-Langen Nacht der Museen" statt, auch die Shuttlebus-Linie 1 hat hier ihren Ausgangspunkt.

Die "ORF Lange Nacht der Museen" im Burgenland – Highlights und neue Locations

11 Museen und Galerien in Eisenstadt und 28 regionale Museen haben für interessierte Besucher:innen von 18.00 bis 24.00 Uhr geöffnet. In der Stadtvilla Eisenstadt lässt sich beispielsweise die Geschichte der „Hauptstadt im Schatten des Eisernen Vorhangs" von den Anfängen bis zu Krieg, Besatzung und Wiederaufbau erkunden – Erwachsene per Audioguide, ergänzt durch Hits der 1950er und 60er Jahre und einen Ausklang im nächtlichen Garten beim Salettl, während Kinder einen Zeichenworkshop erleben. Das Liszt Museum Raiding, Geburtsort des Komponisten, zeigt in drei atmosphärisch gestalteten Ausstellungsbereichen Einblicke in Leben und Werk Franz Liszts, begleitet von Darbietungen von Schüler:innen und Studierenden. Die Landesgalerie Burgenland widmet dem Landschaftsmaler Harro Pirch anlässlich des 100-jährigen Jubiläums des Landesmuseums eine umfassende Personale.

In diesem Jahr neu dabei sind die Galerie moq ART NOW in Neusiedl am See, das Freilichtmuseum Wander Bertoni und das Eiermuseum in Winden am See, die Galerie DEZENTRALE in Strem und das Film & Retro Museum Minihof Liebau.

Tickets kosten regulär 19 Euro (ermäßigt: 16 Euro, regional: 7 Euro), gelten als Eintrittskarten für alle beteiligten Institutionen und als Fahrschein für den Shuttlebus.

Die „ORF-Lange Nacht der Museen“ für die Jüngsten

17 Häuser bieten ein Programm an, das speziell auf die Interessen von Kindern zugeschnitten ist. Auf Burg Forchtenstein können junge Besucher:innen unter dem Motto "Mitmachen, Verkleiden und kreativ werden" in Kostüme schlüpfen und an einer Zeichenstation Ausmalbilder rund um Burg und Wappen gestalten. Im HOCHECK_2 in Ollersdorf stellen Kinder und Jugendliche Naturfarben für Wandbemalungen her. Das Leinnerhaus Eisenstadt begibt sich anlässlich des 100-Jahr-Jubiläums des Landesmuseums mit Kindern auf die Spuren früherer Museumsobjekte, während in der Sammlung Köck in Stadtschlaining eine Rätselrallye durch die Welt der Blankwaffen sowie der Puppen- und Spielzeugsammlung führt. Im Weinbau- und Fahnenschwingermuseum Neckenmarkt gibt es Museumsführungen zur 400-jährigen Geschichte des Fahnenschwingens sowie eine Rätselrallye mit Überraschungen für Kinder.

Detaillierte Informationen zu den Beginnzeiten und dem Programm aller teilnehmenden Museen sind unter https://langenacht.ORF.at verfügbar.

Alle Museen, die ein spezielles Kinderprogramm anbieten, sind in den Booklets mit „Kinderaktion" gekennzeichnet. Dazu gibt es auch wieder den beliebten „Kinderpass", in dem jeder Museumsbesuch und die Teilnahme am jeweiligen Kinderprogramm mit einem Stempel bestätigt wird. Ab dem dritten Besuch gibt es ein kleines Überraschungsgeschenk.

Die „ORF-Lange Nacht der Museen“ in den Medien des ORF Burgenland

Die Kulturberichterstattung des ORF Burgenland greift die „ORF-Lange Nacht der Museen“ in zahlreichen Beiträgen in Radio, Fernsehen und Internet thematisch auf. ORF ON wird Videos-on-Demand von der TV-Berichterstattung bieten.

Die „ORF-Lange Nacht der Museen“ online

Auf der Website zur „ORF-Lange Nacht der Museen“ https://langenacht.orf.at sind alle detaillierte Informationen und Programmbeschreibungen in bewährter Form zu finden. Die "ORF-Lange Nacht der Museen"-App stellt Inhalte der Website für die mobile Nutzung bereit. Die App ist kostenlos - für Android im Google-Play Store, für iPhone im App-Store - zwei Wochen vor der Veranstaltung verfügbar.