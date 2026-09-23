Grüne Wien/Prack, Berner, Widhalm: Keine weitere Geldverschwendung für Eventhalle

Wien (OTS) -

Die Grünen Wien fordern einen Stopp des Projekts Eventhalle "Wien Arena". Nachdem Finanzstadträtin Barbara Novak im heutigen Gemeinderat bekanntgab, dass das Projekt noch nicht einmal eingereicht wurde, plädieren die Grünen Wien dafür, jetzt die Notbremse zu ziehen. „Wie so viele Großprojekte in Wien läuft auch dieses Projekt Gefahr, um Jahre verzögert zu werden und Millionen Euro mehr zu verschlingen als geplant. Ziehen wir jetzt die Notbremse, bevor noch mehr Geld verbrannt wird“, so Klubobmann Georg Prack von den Grünen Wien. Bei der Präsentation des Projektes 2019 ging man noch von einer Eröffnung 2024 aus.



Die Eventhalle ist ein Symbol für eine völlig falsche Prioriätensetzung. „Soziale und kulturelle Dienstleistungen werden mit dem Vorschlaghammer kurz und klein geschlagen, während die Stadtregierung einem globalen Großkonzern 215 Millionen Euro für eine Eventhalle geben will. Die neue Halle wird die lokale Szene schwächen und es werden keine zusätzlichen Abgaben in das Wiener Budget fließen. Das ist eindeutig gegen das öffentliche Interesse", so Kultursprecherin Ursula Berner.



Die Grünen Landstraße plädieren für eine Nachdenkpause im Hinblick auf die Entwicklung des Areals. „Der Stillstand beim Projekt Eventhalle sollte genutzt werden, um die Pläne für das Areal noch einmal zu überdenken und Bevölkerung und zivilgesellschaftliche Initiativen bei den Planungen miteinzubeziehen“, fordert Siegrid Widhalm, Bezirksvorsteher-Stellvertreterin Siegrid Widhalm.