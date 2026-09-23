  • 23.09.2026, 15:18:02
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Der Smart Ring RingConn Gen 3 sorgte auf der IFA 2026 für Aufsehen

RingConn präsentierte seinen neuesten Smart Ring der 3. Generation auf der IFA 2026 in Berlin und stellte den Smart Ring an verschiedenen Standorten der Messe vor, darunter auch in einem gut sichtbaren Bereich in der Nähe des Nordeingangs. // Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/170064 / Die Verwendung dieses Bildes für redaktionelle Zwecke ist unter Beachtung aller mitgeteilten Nutzungsbedingungen zulässig und dann auch honorarfrei. Veröffentlichung ausschließlich mit Bildrechte-Hinweis.
Berlin (OTS) - 

RingConn präsentierte seinen neuesten Smart Ring der 3. Generation auf der IFA 2026 in Berlin und stellte den Smart Ring an verschiedenen Standorten der Messe vor, darunter auch in einem gut sichtbaren Bereich in der Nähe des Nordeingangs. Das Produkt stieß während der Veranstaltung auf großes Interesse bei Besuchern und Medien und wurde mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem IFA Innovation Award sowie sechs Auszeichnungen von führenden Fachzeitschriften.

Er erhielt mehrere Best of IFA-Auszeichnungen

RingConn Gen 3 erhielt auf der IFA 2026 sieben Auszeichnungen, was die positive Resonanz sowohl seitens der Branche als auch der Fachpresse widerspiegelt. Der Smart-Ring wurde mit dem IFA Innovation Award in der Kategorie Beauty Tech & Well-being ausgezeichnet und erhielt ein CHIP Highlight sowie Best of IFA-Auszeichnungen von fünf Publikationen: Digital Trends, Trusted Reviews, Android Headlines, PC Welt und Apartment Therapy.

Abgesehen von den Auszeichnungen erhielt RingConn Gen 3 positive Rückmeldungen in Testberichten einer Vielzahl von Technologie- und Unterhaltungselektronik-Medien, darunter CHIP.de und connect.de.

Starke Reaktion vor Ort

Abgesehen von der Aufmerksamkeit durch die Medien stieß RingConn Gen 3 während der gesamten IFA 2026 auch bei Besuchern, Händlern und Einkäufern auf großes Interesse. Vertreter von RingConn tauschten sich mit Branchenpartnern aus ganz Europa und anderen internationalen Märkten aus und erörterten zukünftige Marktchancen sowie Pläne zum Ausbau der Präsenz der Marke in der Region. RingConn-Produkte sind bereits an fast 150 stationären Verkaufsstellen erhältlich, darunter Einzelhandelsgeschäfte und Apotheken, wodurch Verbraucher mehr Möglichkeiten haben, die Produkte persönlich kennenzulernen und zu erwerben. Das auf der IFA gezeigte Interesse unterstrich einmal mehr das Potenzial für umfassendere Vertriebs- und Einzelhandelspartnerschaften auf den europäischen Märkten.

*RingConn-Produkte sind keine medizinischen Geräte und ausschließlich für das allgemeine Wohlbefinden und die Fitness bestimmt; sie dienen nicht der Diagnose oder Behandlung von Krankheiten.

Informationen zu RingConn

RingConn wurde 2021 gegründet und ist ein nutzerorientiertes Unternehmen, das mit kontinuierlichen Innovationen professionelle, kontinuierliche und bedarfsgerechte Produkte und Dienstleistungen zur Gesundheitsüberwachung entwickelt. RingConn hat sich zum Ziel gesetzt, zum vertrauenswürdigsten Begleiter seiner Nutzer für körperliches und geistiges Wohlbefinden zu werden.

Rückfragen & Kontakt

Alice Zhai, [email protected], 86-18902227196

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