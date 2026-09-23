THE TRAIN feiert Österreich-Premiere in Wien

Wien (OTS) -

Großer Bahnhof im Hollywood Megaplex Gasometer Wien. Der europäische Spionage-Thriller THE TRAIN hat am 22. September 2026 seine Österreich-Premiere gefeiert. Über den roten Teppich kamen Regisseur und Drehbuchautor Boris Volodarsky, Hauptdarstellerin Madalina Bellariu Ion, Hauptdarsteller und Produzent Dennis Dewall sowie Anouk Auer, Martin Ploderer, Alex Liang, Alan Burgon, Louise Marie Prack, Christoph Schalgenhaufen und weitere Mitglieder von Cast und Crew. Moderiert wurde der Abend von Ralf Möller, bekannt insbesondere durch seine Rolle in dem 2000 erschienenen Monumentalfilm Gladiator und Michelle Pippan. Polina Kuleshova, die heuer beim Eurovision Songcontest im ESC Village am Rathausplatz performte, begeisterte die über 600 Premieren-Gäste mit einem Solo in Französisch „Voila“.

Der Premierenabend begann mit dem Empfang der Gäste auf dem Roten Teppich. Vor der Filmvorführung gab es eine Live-Performance von Polina Kuleshova. Anschließend wurden Cast und Crew vorgestellt und im Anschluss an den 94-minütigen Film wurde noch ein Making-of gezeigt damit alle die aufwändigen Dreharbeiten im und um den Zug mit eigenen Augen erleben konnten.

Ein Spionageexperte führt Regie und eine Profilerin spielt eine Profilerin

THE TRAIN verbindet klassische Agentenspannung mit einem ungewöhnlichen Schauplatz: Große Teile des Films wurden im Majestic Imperator Train de Luxe, einem echten historischen Luxuszug, gedreht. Die Handlung führt von Wien über Budapest nach Prag. An Bord soll eine Auktion den Verkauf des Zuges an den Meistbietenden besiegeln. Doch zwischen Diplomaten, Geheimdienstmitarbeitern, Investoren und Passagieren mit verborgenen Identitäten entwickelt sich ein Kampf um Informationen, Loyalität und Überleben.

Regie führt Boris Volodarsky FRHS, Historiker, Autor und Geheimdienstexperte. Sein Wissen über Spionagegeschichte und reale Arbeitsweisen internationaler Nachrichtendienste prägt den Stoff. Eine weitere Besonderheit ist Suzanne Grieger-Langer: Sie spielt im Film eine Profilerin und arbeitet auch außerhalb des Films in den Bereichen Profiling, Kommunikation und Analyse.

Produziert wurde THE TRAIN von der österreichischen Westside Studios GmbH. Die europäische Produktion bringt den internationalen Cast an einige reale Schauplätzen in Europa. Der Luxuszug wird dabei nicht zur bloßen Kulisse, sondern zum abgeschlossenen Schauplatz des Geschehens: Jede Abteiltür kann ein Geheimnis verbergen, jeder Fahrgast ein Verbündeter oder ein Gegner sein.

THE TRAIN startet am 24. September 2026 im Hollywood Megaplex Kinos, Cineplexx und weiteren ausgewählten österreichischen Kinos.

Weitere Informationen zum Film: https://www.thetrainfilm.com