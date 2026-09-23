- 23.09.2026, 14:36:32
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ASFINAG: Einladung ASFINAG/ ÖBB zur Pressekonferenz "Neue Echtzeit-Informationen für den Weg nach Wien"
Neue Echtzeit-Anzeigen auf der A 22 machen sichtbar, wann Straße oder Schiene die bessere Wahl ist
Bahn oder Autobahn? Künftig erhalten Pendlerinnen und Pendler auf der A 22 bei Stockerau in Echtzeit eine weitere Orientierungshilfe für ihren Weg nach Wien. Gemeinsam präsentieren ASFINAG und ÖBB ein neues Informationsangebot, das die Verkehrsmittelwahl erleichtert und intelligente Mobilität sichtbar macht. Wir laden Sie herzlich zur Vorstellung des Projekts ein.
Datum: Montag, 28. September 2026
Beginn: 9:30 Uhr
Ort: ASFINAG, Schnirchgasse 17, 1030 Wien
Gesprächspartner
Peter Hanke, Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur
Hartwig Hufnagl, Vorstandsdirektor ASFINAG
Herbert Kasser, Vorstandsdirektor ASFINAG
Silvia Angelo, Vorständin ÖBB-Infrastruktur AG
Rückfragen & Kontakt
ASFINAG
Pressesprecher
Mag. Andreas Steindl, MAS
Telefon: 0664 6010810833
E-Mail: [email protected]
Website: https://asfinag.at
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