ASFINAG: Einladung ASFINAG/ ÖBB zur Pressekonferenz "Neue Echtzeit-Informationen für den Weg nach Wien"

Wien (OTS) -

Bahn oder Autobahn? Künftig erhalten Pendlerinnen und Pendler auf der A 22 bei Stockerau in Echtzeit eine weitere Orientierungshilfe für ihren Weg nach Wien. Gemeinsam präsentieren ASFINAG und ÖBB ein neues Informationsangebot, das die Verkehrsmittelwahl erleichtert und intelligente Mobilität sichtbar macht. Wir laden Sie herzlich zur Vorstellung des Projekts ein.



Datum: Montag, 28. September 2026

Beginn: 9:30 Uhr

Ort: ASFINAG, Schnirchgasse 17, 1030 Wien

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