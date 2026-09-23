  • 23.09.2026, 14:36:32
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  • OTS0166

ASFINAG: Einladung ASFINAG/ ÖBB zur Pressekonferenz "Neue Echtzeit-Informationen für den Weg nach Wien"

Neue Echtzeit-Anzeigen auf der A 22 machen sichtbar, wann Straße oder Schiene die bessere Wahl ist

Wien (OTS) - 

Bahn oder Autobahn? Künftig erhalten Pendlerinnen und Pendler auf der A 22 bei Stockerau in Echtzeit eine weitere Orientierungshilfe für ihren Weg nach Wien. Gemeinsam präsentieren ASFINAG und ÖBB ein neues Informationsangebot, das die Verkehrsmittelwahl erleichtert und intelligente Mobilität sichtbar macht. Wir laden Sie herzlich zur Vorstellung des Projekts ein.

Datum: Montag, 28. September 2026

Beginn: 9:30 Uhr

Ort: ASFINAG, Schnirchgasse 17, 1030 Wien

Gesprächspartner

  • Peter Hanke, Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur

  • Hartwig Hufnagl, Vorstandsdirektor ASFINAG

  • Herbert Kasser, Vorstandsdirektor ASFINAG

  • Silvia Angelo, Vorständin ÖBB-Infrastruktur AG

Rückfragen & Kontakt

ASFINAG
Pressesprecher
Mag. Andreas Steindl, MAS
Telefon: 0664 6010810833
E-Mail: [email protected]
Website: https://asfinag.at

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