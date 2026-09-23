Neues Wohnquartier mit 132 Wohneinheiten St. Pölten eröffnet

St. Pölten (OTS) -

In der Salzerstraße 49 in St. Pölten wurde gestern ein neues Wohnquartier der Alpenland fertiggestellt. Insgesamt entstanden 92 geförderte und 40 freifinanzierte Wohnungen, vier Ateliers, zwei Geschäftsflächen sowie ein Gemeinschaftsraum und eine Gemeinschaftsdachterrasse. Mit einem Festakt wurde die Fertigstellung des neuen Quartiers in Oberwagram gefeiert.

„Gerade in einer wachsenden Stadt wie St. Pölten braucht es Wohnraum, der hohe Qualität mit Leistbarkeit verbindet. Die NÖ Wohnbauförderung schafft die Rahmenbedingungen dafür, dass moderne und nachhaltige Wohnungen entstehen, die für die Menschen leistbar bleiben. Mit dem neuen Wohnquartier in Oberwagram wird gleichzeitig ein attraktiver Lebensraum geschaffen, der Wohnen, Arbeiten und Begegnung miteinander verbindet“, so Wohnbau-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.

Die neue Wohnanlage zeichnet sich durch eine zentrale Lage, großzügige Grün- und Freiflächen sowie vielfältige Gemeinschaftsbereiche aus. Die drei Stiegenhäuser bilden eine gegliederte Hofsituation. Ein Gemeinschaftsraum und eine Dachterrasse stehen den Bewohnerinnen und Bewohnern als Treffpunkte zur Verfügung. Die Erdgeschosswohnungen verfügen über Eigengärten, weitere Wohnungen über Balkone oder Loggien. Ein Spielplatz und großzügige Grünbereiche ergänzen das Angebot. Für ein Investitionsvolumen von 23 Millionen Euro für die 92 geförderten Wohneinheiten werden im Rahmen der NÖ Wohnbauförderung Förderungsmittel in Höhe von zwölf Millionen Euro vergeben.

Mehr Informationen unter: www.noe-wohnbau.at und bei der NÖ Wohnbau-Hotline: 02742/22133, Montag bis Donnerstag: 8 bis 16 Uhr, Freitag: 8 bis 14 Uhr.

Nähere Informationen: Büro LR Teschl-Hofmeister, Pressesprecher Mag. (FH) Dieter Kraus, Telefon 02742/9005-12655, E-Mail [email protected]