ORF-Radio Burgenland zeigt sich liebenswert innovativ

Eisenstadt (OTS) -

Viele neue Musiktitel, großartige Aktionen und ein frisches Moderationsteam mit einem Mix aus bekannten und beliebten Radio-Burgenland-Stimmen und jungen Talenten - Wer sein Radio schon lange nicht mehr auf die Frequenzen 96,2 MHz, 93,5 MHz, 94,9 MHz oder 89,6 MHz gestellt hat oder regelmäßig über die Radio Burgenland App bzw. sound.ORF.at streamt, wird im Rahmen einer aktuellen Plakat- und Social-Media-Kampagne darauf aufmerksam gemacht, dass sich im meistgehörten Sender der Region viel getan hat.

Am Mittwoch, dem 23. September 2026, gaben ORF-Landesdirektor Mag. Werner Herics, Radio-Burgenland-Programmchefin Mag.a Ursula Hofmeister, Julia Lichtenberger, MA, Leiterin Finanzen ORF Burgenland und Lisa-Maria Schickmaier, MSc, MBA, Managing Director und Member of the Board bei Reichl und Partner, in Gols und Neusiedl am See erste Einblicke in die Kampagne.

ORF-Landesdirektor Mag. Werner Herics ist überzeugt, dass Radio Burgenland als identitätsstiftender Tagesbegleiter unverzichtbar ist: "Unser Programm ist jünger und frischer, als es unser Image vermuten lässt. Ich bin sehr stolz auf unser Radioteam, das mit viel Kreativität und Engagement für die Umsetzung der aktuellen Kampagne gearbeitet hat. Viele Stammhörer:innen wissen, was sie an Radio Burgenland haben, die Herbstkampagne des Senders richtet sich daher an Menschen, die den Sender neu entdecken sollen - unter dem Motto: 'Wer's kennt, liebt's'".

Radio-Burgenland-Programmchefin Mag.a Ursula Hofmeister: "Wir haben unser Publikum eingehend über ihre Musikvorlieben und was sie sich inhaltlich von uns wünschen, befragt. Wir haben unseren Hörer:innen gut zugehört und klingen jetzt so, dass es vielen Burgenländer:innen eine große Freude macht uns zuzuhören. Radio Burgenland spielt Lieblingstitel aus den 1980er Jahren, Discohits der 1970er, Evergreens, Softrock und natürlich den besten Austropop aller Zeiten."

Die Sujets werden auf Plakaten im ganzen Burgenland und in den Bussen der Verkehrsbetriebe Burgenland zu sehen sein. Auch die Social-Media-Kanäle des ORF Burgenland werden die Kampagne begleiten.

Burgenlands Regionen in den Sujets eingebunden

Seine Liebe zu den Regionen des Bundeslandes demonstriert Radio Burgenland auf Sujets, indem häufig gespielte Songtitel mit burgenländischen Ortsnamen verbunden werden. Daraus entstehen ungewöhnliche Kreationen wie "Rustige Flügel" eine Hommage an das Lied "Rostige Flügel" von Hans Krankl und Kottans Kapelle. Den Song "Don't Stop Believin'" der Rockband Journey fügt das Radio Burgenland Team mit einer Gemeinde aus dem Bezirk Oberpullendorf zusammen und formte daraus „Don't Stoob Believin'". Die kleine Ortschaft Höll im Südburgenland wird fröhlich und frech mit einem Klassiker aus den 80er Jahren von Chris Rea verknüpft - aus "The Road to Hell“ wird "Road to Höll".

Jeder Bezirk und auch die burgenlandkroatischen und ungarischen Ortsnamen werden berücksichtig. Oberwart – auf Ungarisch Felsőőr – wird mit einem Lied der Austropop-Ikone Stefanie Werger zu "Stoak wie a Felsőőr" vermischt und die burgenlandkroatische Gemeinde Oslip/Uzlop mit dem Falco-Song "Rock Me Amadeuzlop".

Visuell wird diese Kampagnen-Idee ergänzt mit landestypischen Wohlfühl-Bildern, auf welchen Menschen mit abgewandelten Alltagsgegenständen musizieren. So wird beispielsweise aus einer Weinrebe eine E-Gitarre, aus Stoober Keramik ein Xylophon, aus einem Holzruder ein Bass. Für die Hauptstadt Eisenstadt spielen zwei Kinder auf einer Eistrompete "For Your Eisenstadt Only" und erinnern damit an den James Bond Titelsong von Sheena Easton "For Your Eyes Only".

Das burgenlandweite Sujet zeigt das Sonnenland-Burgenland und betont noch einmal den Austropop-Schwerpunkt des Regionalsenders. Das Lied von Maria Bill und Christian Kolonovits "I mecht landen" wird zu "I mecht Burgenlanden".

Kampagnen-Sujets werden akustisch auf Radio Burgenland eingebunden - "So viel Burgenland steckt in Ihren Lieblingshits"

Einzigartig an diesem Konzept der "Out of Home"-Kampagne mit Plakaten und digitalen Sujets ist, dass sie auch "In Home" (also am Sender selbst) unter Einbeziehung des Publikums umgesetzt wird. Auf Radio Burgenland werden die Sujets mit einer akustischen Präsentation der abgewandelten Musiktitel begleitet und die Hörer:innen sind aufgerufen mitzumachen. Unter dem Motto: "So viel Burgenland steckt in Ihren Lieblingshits" ist jede Idee, eine burgenländische Ortschaft mit einem Radio Burgenland Hit zu verbinden, willkommen. Das Radio-Team freut sich auf lustige "Sing Alongs" und Wortspiele vom Publikum. Per Whats-App-(Sprach-)Nachricht können diese ganz einfach unter der Telefonnummer 02682/64600 direkt ins Radio-Studio geschickt werden. Ab Montag, dem 28. September 2026, sind sie dann auf Radio Burgenland zu hören.

Bei der Umsetzung der Plakat-Kampagne hat der ORF Burgenland mit der Werbeagentur Reichl und Partner zusammengearbeitet.