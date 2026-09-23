SKI-OPENING LANGFRISTIG GESICHERT

Schladming (OTS) -

Die neue Vereinbarung zwischen der 4-Berge-Skischaukel Schladming und Veranstalter Klaus Leutgeb sichert die Weiterführung des Ski-Openings und schafft mehr Flexibilität bei Künstler- und Terminwahl.

Das Ski-Opening Schladming-Dachstein ist eine Institution für sich und mittlerweile zum erfolgreichsten Winteropening im gesamten Alpenraum geworden. Zehntausende Fans pilgern jährlich zum Saisonbeginn in die Region, um internationale Weltstars zu sehen. Zum diesjährigen 20-Jahr-Jubiläum wurden nun die Weichen für die Zukunft gestellt.

ZUKUNFTSSICHER BIS 2030

Die Bergbahnunternehmen Hauser Kaibling, Planai-Hochwurzen und Reiteralm haben den Lead übernommen und mit Veranstalter Klaus Leutgeb eine langfristige Vereinbarung über die Fortführung des erfolgreichen Veranstaltungsformats abgeschlossen. Klaus Leutgeb wird somit auch in den Folgejahren als Veranstalter des Ski-Openings auftreten.

Die Zusammenarbeit schafft Planungssicherheit und gleichzeitig mehr Flexibilität bei der Auswahl internationaler Künstlerinnen und Künstler sowie bei der Festlegung der Veranstaltungstermine. Durch die frühzeitige gemeinsame Planung sollen auch zukünftig - wie schon bisher - hochkarätige Acts für das Ski-Opening im Planai Stadion gewonnen werden.

„Die Bergbahnen haben die immense Relevanz des Ski-Openings erkannt und den Standort für die Zukunft exklusiv abgesichert. Als wirtschaftliche Impulsgeber der Region zeichnen sich Hauser Kaibling, Planai, Hochwurzen und Reiteralm durch enorme Agilität und kurze Entscheidungswege aus. Dass die Bergbahnen hierbei die Federführung übernehmen, optimiert die operativen Abläufe und erleichtert die Koordination mit regionalen Stakeholdern, wie etwa dem Tourismusverband. Diese Allianz ist eine zukunftsweisende Entscheidung für die gesamte Region“, so Veranstalter Klaus Leutgeb.

Peter Weichbold, Mag. Daniel Berchthaller und Klaus Hofstätter, Geschäftsführer der Bergbahnen:

„Planungssicherheit ist für uns als Unternehmen, die Region und für die Steiermark unentbehrlich. Mit Klaus Leutgeb haben wir auch weiterhin Gewissheit, die weltweite Begeisterung für Künstler zu uns in die Region zu holen. Mit diesen Veranstaltungen beleben wir auch seit Jahren die Auslastung der Hotels und Gastronomie der Region und der Steiermark.“

ÜBER DAS SKI-OPENING SCHLADMING-DACHSTEIN

Nach den historischen Erfolgen der vergangenen Jahre mit Robbie Williams, Bryan Adams, Sting, Simply Red und zuletzt den Backstreet Boys setzt das Ski-Opening Schladming-Dachstein seine Erfolgsgeschichte eindrucksvoll fort. Dieses Jahr wird Helene Fischer mit zwei Konzerten am 11. und 12. Dezember das Planai Stadion füllen. Die Fortsetzung ist damit auch danach gemeinsam mit der Leutgeb Entertainment Group und der 4-Berge-Skischaukel Schladming (Hauser Kaibling, Planai, Hochwurzen, Reiteralm) gesichert.

Mit dem Ski-Opening hat sich die Region längst als eine der bedeutendsten Eventdestinationen Österreichs etabliert. Jahr für Jahr locken internationale Künstlerinnen und Künstler zehntausende Gäste in die Region und sorgen weit über die Landesgrenzen hinaus für Aufmerksamkeit.

SUMMER-OPENING

NEUAUFLAGE VON 2028 BIS 2030

Neben dem Ski-Opening blickt Veranstalter Klaus Leutgeb auch auf die Zukunft des Summer-Openings. Das Summer-Opening 2026 in Schladming mit 35.000 Besucherinnen und Besuchern an 5 Tagen war für die Region und die Steiermark ein mehr als gelungener Saisonstart. Mehrere Regionen haben bereits Interesse an der zukünftigen Austragung bekundet. Veranstalter Klaus Leutgeb befindet sich aktuell in Verhandlungen für eine Neuauflage in den Jahren 2028 bis 2030.

„Aufgrund der enormen Medienpräsenz und der daraus resultierenden Strahlkraft haben sich bereits zwei andere Bundesländer sowie diverse steirische Tourismusregionen für die Ausrichtung des kommenden „Steiermark Summer-Opening“ beworben. Fest steht bereits jetzt: Das Event wird in den Jahren 2028 bis 2030 eine Neuauflage erfahren – in einer noch nie dagewesenen Dimension“, so Veranstalter Klaus Leutgeb.

Das Konzept sieht eine Symbiose aus internationalem Musikfestival und traditionellem Volksfest vor. Die Veranstaltung soll sich ab 2028 über eine gesamte Woche erstrecken und über 100.000 Besucher:innen anlocken. An Ideen mangelt es nicht, das Erfolgskonzept lässt sich in viele Richtungen weiterentwickeln und Klaus Leutgeb ist für große Pläne offen. Wohin es das Steiermark Summer-Opening ab 2028 zieht, steht noch nicht endgültig fest - es bleibt also spannend rund um den Veranstaltungsmagnaten!

„Die Bewerberregionen haben den signifikanten touristischen Mehrwert, die langfristige Nachhaltigkeit sowie das immense Potenzial in Kombination mit einem millionenschweren Werbeäquivalent erkannt. Genau nach diesen Benchmarks wird die finale Vergabe und meine Entscheidung erfolgen“, so Veranstalter Klaus Leutgeb.