Von Bahnwandern bis Erlebniszug: Bahnfahrten mit Natur- und Ausflugserlebnis verbinden

St. Pölten (OTS) -

Mit der Bahn zur Wanderung, zu Natur- und Kulturerlebnissen oder auf Strecken, bei denen schon die Fahrt Teil des Programms ist: In Niederösterreich lassen sich Mobilität, Bewegung, Kulinarik und Attraktionen zu unvergesslichen Urlaubserlebnisse verbinden. Mit Wanderungen direkt ab dem Bahnhof, Erlebnis- und Nostalgiezügen, lohnenden Zwischenstopps sowie passenden Einkehr- und Übernachtungsmöglichkeiten entstehen daraus ebenso abwechslungsreiche Tagesausflüge wie genussvolle Kurzurlaube.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner ist überzeugt: „Manchmal ist der Weg das Ziel! Mit unseren Bahnen kann man die unterschiedlichsten Landschaften ganz entspannt entdecken und unterwegs immer wieder neue Blickwinkel kennenlernen. Ob beim Wandern, bei einem Ausflugsziel oder bei einer besonderen Bahnfahrt – überall warten schöne Plätze, beeindruckende Ausblicke und herzliche Gastfreundschaft. Da lohnt es sich, wenn man sich mehr Zeit nimmt, den Aufenthalt verlängert, gemütlich einkehrt und das ‚weite Land‘ mit all seinen Besonderheiten genießt.“

Michael Duscher, Geschäftsführer der Niederösterreich Werbung ergänzt: „Die Stärke dieser Angebote liegt in der perfekten Verbindung: Mit der Bahn geht es direkt zu Wanderwegen, Natur- und Kulturerlebnissen, manche Strecken sind bereits für sich einen Ausflug wert. Dazu kommen regionale Kulinarik, attraktive Ausflugsziele und passende Übernachtungsmöglichkeiten. So entstehen aus einzelnen Touren stimmige Urlaubserlebnisse – vom Tagesausflug bis zum mehrtägigen Aufenthalt in Niederösterreich.“

Ob historische Bahnstrecke, nostalgischer Erlebniszug oder reguläre Verbindung zum Ausgangspunkt einer Wanderung: In Niederösterreich gibt es in allen Regionen Möglichkeiten, Bahnfahren mit Natur, Kultur, Kulinarik und einem längeren Aufenthalt zu verbinden.

Weitere Informationen: NÖ Werbung, Sophie Seeböck, Tel.: 02742/9000-19844, E-mail [email protected] und [email protected]