Size Matters: Nur das passende Kondom bereitet echten Genuss

Leipzig (OTS) -

Beim Thema Safer Sex scheint die Theorie klar - doch wie intensiv beschäftigen sich Männer tatsächlich mit Kondomen? Laut aktuellen Daten von JOYclub (www.joyclub.de) ist die Nutzung für die meisten selbstverständlich, aber nur wenige kennen ihre passende Größe. Dafür hat die sexpositive Online-Community 2.242 Männer im Juli 2026 zu ihrer Kondomnutzung befragt.

Kondome akzeptiert: Gesundheit ist sexy

Kondome sind fester Bestandteil des Sexlebens vieler Männer und spielen eine wichtige Rolle bei Vaginalsex (75,7 %) wie Analsex (71,6 %), aber kaum bei oralen Praktiken (6,4 %). Danach gefragt, wie sie ihr Verhältnis zum Kondom am ehesten beschreiben würde, gehört dieses für 43,9 % selbstverständlich zu sicherem Sex dazu und 27,3 % benutzen sie vor allem bei neuen oder wechselnden Partner:innen. Auch wenn jeder Zehnte (10,1 %) Kondome ungern benutzt, tut er es, wenn nötig. Die wenigsten versuchen, Kondome gänzlich zu vermeiden (2,2 %).

Der Hauptgrund für die Kondomnutzung ist für 84,9 % der befragten Männer der Schutz vor Geschlechtskrankheiten, mit deutlichem Abstand folgen Schwangerschaftsverhütung (63,5 %) und Hygiene (37,7 %).

Passform ist entscheidend: Mehr Genuss und Sicherheit für alle

Nichtsdestotrotz erleben vielen Männer Kondome als negativen Faktor in puncto körperlichem Empfinden: 84,1 % gaben an, dass sich penetrativer Sex ohne Kondom "deutlich besser" oder "etwas besser" anfühlt - lediglich 8,4 % nehmen keinen Unterschied wahr und für die wenigsten fühlt es sich mit Kondom besser an (1,8 %).

Einen Unterschied kann jedoch die Passform machen und fast jeder zweite Mann hat bereits Erfahrungen mit der falschen gesammelt, wobei das Kondom häufiger zu eng (36,7 %) als zu locker (10,9 %) war. Doch kennt auch jeder Zweite (55,8 %) seine exakte Größe bislang nicht - was unterstreicht, wie viel Potenzial für mehr Genuss und Sicherheit noch ungenutzt ist. Dass der passende Sitz für ein unbeschwertes Miteinander entscheidend ist, weiß Judith Langer, Sexologin und Kommunikationsmanagerin bei JOYclub: "Gerade bei erotischen Partys ist das richtige Kondom der Schlüssel für ein entspanntes und lustvolles Erleben." Deshalb unterstützt JOYclub Veranstaltende und Clubs künftig mit Kondomen von MISTER SIZE, die in sieben verschiedenen Größen erhältlich sind.

Daten: Die Umfrage wurde im Juli 2026 von der Online-Community JOYclub unter 2.242 in Deutschland, Österreich und der Schweiz wohnhaften männlichen Mitgliedern durchgeführt. Die Teilnehmenden waren im Schnitt 43,6 Jahre alt.

Über JOYclub: JOYclub (www.joyclub.de) ist mit über sieben Millionen registrierten Mitgliedern eine der führenden sexpositiven Online-Communitys für Dating, Events und Sex Education. TÜV-geprüft, mit kostenlosen On-Demand-Workshops namhafter Sexpert:innen, Interaktion in Forum und Livestream rund um Sex und Beziehung und Europas größtem kinky Eventkalender ebnet JOYclub den Weg in eine Welt, in der alle zu mehr Glück und Erfüllung finden. JOYclub bietet Mitgliedern einen geschützten Raum, um sich selbst zu entdecken, Vorlieben und Fantasien auszuleben - und ihr sexuelles Selbstbewusstsein zu stärken.