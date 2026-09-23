  • 23.09.2026, 13:25:02
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Grüne Wien/Aslan, Bambouk: NEOS versagen bei der Führung der MA 35

Schon wieder ein Skandal in der Dauerkrisenbehörde

Wien (OTS) - 

Es vergeht kaum eine Woche, ohne dass die MA 35 mit negativen Schlagzeilen für Aufsehen sorgt. Mehrmals ist die Wiener Einbürgerungsbehörde wegen zu langer Verfahrensdauer in der Kritik vom Verwaltungsgericht und des Stadtrechnungshofs gestanden. "Dass jetzt ein weiterer Skandalfall eben aus dieser Behörde kommt, ist mehr als nur alarmierend", sagt Berivan Aslan, Integrationssprecherin der Grünen Wien.

Personalmangel, Überlastung und nun Korruptionsvorwürfe kennzeichnen die MA 35. "Die NEOS versagen seit sechs Jahren komplett beim Management der MA 35. Diese Zustände sind längst nicht mehr erträglich und finden auf dem Rücken der Betroffenen statt, die mit überlangen und gesetzeswidrigen Wartezeiten konfrontiert sind", fügt Gemeinderat Jaafar Bambouk hinzu. "Die Stadträtin Emmerling ist aufgefordert, lückenlose Aufklärung zu betreiben und die notwendige Reform in der MA 35 endlich voranzutreiben", fordern Aslan und Bambouk.

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