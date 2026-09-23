  • 23.09.2026, 13:06:02
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  • OTS0138

50 Jahre „Turnier auf der Schallaburg“

Radio-NÖ-Spezial am Samstag, 26. September 2026, von 20.00 – 24.00 Uhr

St. Pölten (OTS) - 

Die legendäre Radio-NÖ-Sendung mit Willy Kralik hat am 25. September 1976 das Licht der Radio-Welt erblickt. Mit den „Waffen des Geistes und des Humors“ haben unzählige Prominente die Klingen gekreuzt. Nach einer Idee von Ernst Wolfram Marboe wurde Woche für Woche auf der Schallaburg gesungen, geplaudert und viel gelacht. Das öffentliche Promi-Talk- und Quizformat entwickelte sich rasch zu einem beliebten Fixpunkt im Nachmittagsprogramm von Radio Niederösterreich.

Die Liste der humorvollen Kontrahenten liest sich wie ein „Who is who“ der deutschsprachigen Stars. Um nur einige zu nennen: Curd und Udo Jürgens, Maria Schell, Hildegard Knef, Helmut Qualtinger, Klaus Maria Brandauer, Freddy Quinn, Inge Meysel, Fritz Muliar, Toni Sailer, Karl Schranz, Wolfgang Ambros, Rainhard Fendrich, und viele mehr. Wer gewonnen hat wurde von einer Schiedsrichterin oder einem Schiedsrichter entschieden. Runde für Runde gab es für die weiblichen Gäste Rosen und für die Herren Schallaburg-Taler. Die Sendung lief noch erfolgreich bis 2002, zuletzt auf Tour aus unterschiedlichen Schlössern in Niederösterreich.

In einem Radio-NÖ-Spezial am Samstag, dem 26. September, von 20.00 – 24.00 Uhr lassen wir einige legendäre Paarungen nochmals um Schallaburg-Taler und Rosen rittern:

20.00 Uhr Elfriede Ott und Wilfried Scheutz

21.00 Uhr Helmut Qualtinger und Franz Vranitzky

22.00 Uhr Inge Meysel und Fritz Muliar

23.00 Uhr Manfred Deix und Günther Mokesch

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Mag. Sofija Nastasijevic
Telefon: +43 2742 2210-23572
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