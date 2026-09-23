Bibel TV feiert 24-jähriges Bestehen mit Dankgottesdienst

Hamburg (OTS) -

Bibel TV feiert am 26. September sein 24-jähriges Bestehen mit einem Dankgottesdienst in Dresden. Die zweistündige Veranstaltung findet von 14 bis 16 Uhr in der Evangelischen Freikirche Goldenes Lamm statt und wird live im Fernsehen von Bibel TV übertragen. Im Mittelpunkt stehen der Dank für die vergangenen 24 Jahre und die Menschen, die die Arbeit des christlich-ökumenischen Medienhauses begleiten und unterstützen.

Den Dankgottesdienst gestalten als Prediger der Gastgeber und Gemeindepastor Frank Döhler sowie der Kapuzinermönch Bruder Paulus Terwitte. Döhler ist als Evangelist, Sänger und Referent tätig. Bruder Paulus kennen Bibel TV-Zuschauerinnen und Zuschauern insbesondere durch seinen täglichen Kurzimpuls "Tagessegen". Für die musikalische Begleitung sorgen der Sunlight Gospel Choir und die Hausband der Musikschule Goldenes Lamm.

Im Zentrum des Jubiläums steht der Dank - an Gott und an die Menschen, die die Arbeit von Bibel TV über viele Jahre getragen und begleitet haben. Treue Zuschauerinnen und Zuschauer, Spenderinnen und Spender sowie zahlreiche langjährige Partner haben die Entwicklung des Senders mit ermöglicht. Aus dem 2002 gegründeten Fernsehsender ist inzwischen eine moderne digitale Medienplattform geworden, die christliche Inhalte über unterschiedliche Medienkanäle zugänglich macht.

Christliche Inhalte über alle relevanten Medienkanäle

Bibel TV wurde vom Medienunternehmer Norman Rentrop gemeinsam mit verschiedenen christlichen Werken und unter Beteiligung der beiden großen Kirchen gegründet. Heute reicht das Angebot weit über das lineare Fernsehen hinaus: Die Bibel TV Online-Plattform bündelt neben den eigenen Programmen auch christliche Kanäle anderer deutschsprachiger Anbieter. Zahlreiche Online-Angebote und Apps erweitern das Spektrum und tragen christliche Inhalte in die digitale Welt.

Damit versteht sich Bibel TV zunehmend als Glaubensinformationsplattform für christliche Inhalte. Getragen wird diese Arbeit von einer Gemeinschaft katholischer, evangelischer und freikirchlicher Unterstützerinnen und Unterstützer. Hinter dem Medienhaus steht ein Kreis von 16 Gesellschaftern, zu denen unter anderem die Norman Rentrop Stiftung, katholische und evangelische kirchliche Medienunternehmen, Missionswerke, die Vereinigung evangelischer Freikirchen und christliche Medienunternehmen gehören.

Was die unterschiedlichen Partner verbindet, ist der gemeinsame christliche Glaube. Finanziert wird Bibel TV größtenteils durch Spenden - Ausdruck der Verbundenheit seiner Zuschauer- und Partnergemeinschaft mit einem christlichen Medienauftrag. Ziel ist es, die Bibel und christliche Inhalte über die jeweils relevanten Medienkanäle zu den Menschen zu bringen - auch dorthin, wo Fragen nach Gott und dem eigenen Glauben entstehen.

Der 24. Geburtstag ist daher nicht nur Anlass, auf eine erfolgreiche Entwicklung zurückzublicken, sondern vor allem auch Grund, gemeinsam Danke zu sagen: für Gottes Begleitung, für die Menschen hinter und vor den Bildschirmen und für alle, die dazu beitragen, dass Bibel TV auch heute ein Fenster zu Gott öffnen kann.

Über Bibel TV: Bibel TV ist ein christlich-ökumenisches Medienhaus mit Sitz in Hamburg und größtenteils durch Spenden finanziert. Neben dem 24-stündigen Fernsehprogramm und einem Programmheft gehören zu dem Angebot von Bibel TV eine Mediathek, verschiedene Apps und Social Media-Kanäle. Auf seiner Streaming-Plattform verbreitet Bibel TV auch christlichen Content anderer Anbieter (EWTN, Hope TV, K-TV). Über www.meingottesdienst.com/ überträgt Bibel TV Live-Gottesdienste aller christlichen Konfessionen mit über 120 Partner-Gemeinden. Bibel TV ist über ASTRA sowie in Deutschland über DVBT2 HD zu empfangen. Bibel TV ist eine gemeinnützige GmbH und hat 16 Gesellschafter, dazu gehören die katholische und die evangelische Kirche in Deutschland mit jeweils 12,75 % der Anteile.