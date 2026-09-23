Zehetner drückt Team Austria bei WorldSkills die Daumen – ab Samstag vor Ort in Shanghai

Wien/Shanghai (OTS) -

Heute haben für das Team Austria die Wettkämpfe bei den 48. WorldSkills in Shanghai gestartet. Bis 26. September messen sich mehr als 1.500 junge Fachkräfte aus aller Welt in über 60 Wettbewerbsdisziplinen. Österreich ist mit 48 Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus allen neun Bundesländern in 42 Berufen vertreten. Wirtschaftsstaatssekretärin Elisabeth Zehetner drückt dem österreichischen Team bereits zum Auftakt die Daumen und wird ab 26. September selbst vor Ort in Shanghai mitfiebern und die jungen Fachkräfte bei ihren letzten Bewerben unterstützen. „48 junge Menschen, 42 Berufe und ein gemeinsames Ziel: in ihrem Beruf zu den Besten der Welt zu gehören. Hinter jedem einzelnen Antreten bei den WorldSkills stecken unzählige Trainingsstunden, Disziplin, Leidenschaft und der Mut, sich mit der internationalen Spitze zu messen. Das verdient schon vor der ersten Medaille größten Respekt. Meine Daumen sind für unser Team Austria fest gedrückt und ich freue mich sehr darauf, ab Samstag selbst in Shanghai mitzufiebern“, sagt Wirtschaftsstaatssekretärin Elisabeth Zehetner.

Für Zehetner sind die WorldSkills zugleich eine internationale Bühne für die Qualität der österreichischen Berufs- und Lehrlingsausbildung. Viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben eine Lehre oder eine berufsbildende Schule absolviert, einige verfügen bereits über einen Meistertitel. „Wer diese jungen Fachkräfte bei der Arbeit sieht, versteht sofort, welchen Wert berufliches Können für unser Land hat. Eine Lehre eröffnet Chancen, schafft Selbstständigkeit und kann der Beginn einer großartigen Karriere sein. Unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer zeigen in Shanghai nicht nur ihr persönliches Können. Sie sind Botschafterinnen und Botschafter für die Qualität der österreichischen Ausbildung und für all jene Betriebe, Schulen und Trainer, die sie auf diesem Weg begleitet haben“, so Zehetner.

Qualifizierte Fachkräfte sind für den Wirtschaftsstandort von zentraler Bedeutung. Gerade angesichts des technologischen Wandels und des Fachkräftebedarfs brauche es attraktive berufliche Perspektiven und eine Ausbildung, die jungen Menschen ebenso wie Unternehmen Zukunftschancen eröffnet. „Ob Handwerk, Industrie, Tourismus oder neue digitale Berufe - ohne hervorragend ausgebildete Fachkräfte gibt es keine wettbewerbsfähige Wirtschaft. Deshalb ist die Lehrlingsausbildung für uns im Wirtschaftsministerium ein echtes Zukunftsthema. Wir brauchen junge Menschen, die etwas können, etwas schaffen und Verantwortung übernehmen wollen. Genau diese Begeisterung für Können und Leistung machen die WorldSkills sichtbar“, betont Zehetner.

Österreich blickt auf eine lange und erfolgreiche WorldSkills-Tradition zurück. Seit 1961 nahmen 689 österreichische Fachkräfte an Berufsweltmeisterschaften teil und holten insgesamt 237 Medaillen sowie 251 „Medallions for Excellence“. Bei den WorldSkills 2024 in Lyon erreichte das österreichische Team drei Gold-, eine Silber- und drei Bronzemedaillen sowie 22 Medallions for Excellence. Zehetner: „Natürlich wünsche ich unserem Team möglichst viele Medaillen. Aber worauf Österreich schon heute stolz sein kann, sind diese 48 jungen Menschen, die monatelang trainiert haben und jetzt bereit sind, auf der größten Bühne ihres Berufs alles zu geben. Genießt diesen Moment, zeigt, was ihr könnt - ganz Österreich drückt euch die Daumen!“

Die 48. WorldSkills finden von 22. bis 27. September 2026 in Shanghai statt. Nach der Eröffnungsfeier am 22. September laufen die Wettbewerbe von 23. bis 26. September. Die Schlussfeier mit Siegerehrung findet am 27. September statt. Die Tätigkeiten von SkillsAustria werden vom Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus unterstützt.