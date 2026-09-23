- 23.09.2026, 12:00:33
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Kinder- und Jugendlichenpflege: Neuer Aktionstag am 25. September
Berufsverband Kinderkrankenpflege Österreich ruft österreichweiten Tag der Kinder- und Jugendlichenpflege für mehr Awareness für den Berufsstand ins Leben.
Ziel der Initiative ist es, die besondere Bedeutung der professionellen Pflege von Kindern und Jugendlichen stärker ins öffentliche Bewusstsein zu rücken und das Berufsbild sichtbarer zu machen. Denn kompetente Kinder- und Jugendlichenpflege ist ein wesentlicher Bestandteil einer qualitätsvollen, familienzentrierten Gesundheitsversorgung
Am 25. September wird in Österreich erstmals der Tag der Kinder- und Jugendlichenpflege begangen. Ins Leben gerufen wurde der jährliche Aktionstag vom Berufsverband Kinderkrankenpflege Österreich (BKKÖ). „
Ziel der Initiative ist es, die besondere Bedeutung der professionellen Pflege von Kindern und Jugendlichen stärker ins öffentliche Bewusstsein zu rücken und das Berufsbild sichtbarer zu machen. Denn kompetente Kinder- und Jugendlichenpflege ist ein wesentlicher Bestandteil einer qualitätsvollen, familienzentrierten Gesundheitsversorgung“, erklärt Eva Mosar-Mischling, Präsidentin des BKKÖ.
Kinder- und Jugendlichenpflege ist weit mehr als medizinisch-pflegerische Versorgung
Kinder- und Jugendlichenpflege begleitet junge Menschen über eine große Altersspanne hinweg – vom Frühgeborenen bis zum Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Dabei geht es um weit mehr als die medizinisch-pflegerische Versorgung: Eine alters- und entwicklungsfördernde Pflege, Beziehungsarbeit, Kommunikation und Edukation gehören ebenso dazu wie die enge Einbindung der gesamten Familie.
Auch Gesundheitsförderung und Prävention Teil des Berufsbildes
Die Tätigkeit findet zudem in ganz unterschiedlichen Lebenswelten statt: im Krankenhaus ebenso wie in der mobilen und stationären Kurz- und Langzeitpflege, in der Primärversorgung, bei Kinderfachärzt:innen, in der palliativen Versorgung oder als School Nurse in elementarpädagogischen Einrichtungen und Schulen. Auch Gesundheitsförderung, Prävention und die interdisziplinäre Zusammenarbeit sind zentrale Aufgabenfelder.
Neuer Aktionstag soll Kinder- und Jugendlichenpflege in den Fokus rücken
Der BKKÖ setzt sich seit fast 30 Jahren dafür ein, dass Kinder, Jugendliche und ihre Familien bestmöglich gepflegt, begleitet, entlastet und betreut werden und dass die Qualität der Versorgung durch hochqualifiziertes Pflegepersonal erhalten und weiterentwickelt wird. „
Mit dem neuen Aktionstag soll die Kinder- und Jugendlichenpflege nun jährlich am 25. September in den Fokus gerückt werden“, so Mosar-Mischling.
Zum ersten Tag der Kinder- und Jugendlichenpflege lädt der Berufsverband Einrichtungen und Pflegeteams dazu ein, sich an der Initiative zu beteiligen und den Aktionstag mit Plakaten, Flyern und weiteren Aktionen zu unterstützen. Information, Plakate und Flyer unter: www.kinderkrankenpflege.at
Rückfragen & Kontakt
Berufsverband Kinderkrankenpflege Österreich
Eva Mosar-Mischling, MSc
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.kinderkrankenpflege.at
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