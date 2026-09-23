Kinder- und Jugendlichenpflege: Neuer Aktionstag am 25. September

Wien (OTS) -

Am 25. September wird in Österreich erstmals der Tag der Kinder- und Jugendlichenpflege begangen. Ins Leben gerufen wurde der jährliche Aktionstag vom Berufsverband Kinderkrankenpflege Österreich (BKKÖ). „ Ziel der Initiative ist es, die besondere Bedeutung der professionellen Pflege von Kindern und Jugendlichen stärker ins öffentliche Bewusstsein zu rücken und das Berufsbild sichtbarer zu machen. Denn kompetente Kinder- und Jugendlichenpflege ist ein wesentlicher Bestandteil einer qualitätsvollen, familienzentrierten Gesundheitsversorgung “, erklärt Eva Mosar-Mischling, Präsidentin des BKKÖ.

Kinder- und Jugendlichenpflege ist weit mehr als medizinisch-pflegerische Versorgung

Kinder- und Jugendlichenpflege begleitet junge Menschen über eine große Altersspanne hinweg – vom Frühgeborenen bis zum Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Dabei geht es um weit mehr als die medizinisch-pflegerische Versorgung: Eine alters- und entwicklungsfördernde Pflege, Beziehungsarbeit, Kommunikation und Edukation gehören ebenso dazu wie die enge Einbindung der gesamten Familie.

Auch Gesundheitsförderung und Prävention Teil des Berufsbildes

Die Tätigkeit findet zudem in ganz unterschiedlichen Lebenswelten statt: im Krankenhaus ebenso wie in der mobilen und stationären Kurz- und Langzeitpflege, in der Primärversorgung, bei Kinderfachärzt:innen, in der palliativen Versorgung oder als School Nurse in elementarpädagogischen Einrichtungen und Schulen. Auch Gesundheitsförderung, Prävention und die interdisziplinäre Zusammenarbeit sind zentrale Aufgabenfelder.

Neuer Aktionstag soll Kinder- und Jugendlichenpflege in den Fokus rücken