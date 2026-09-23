SPÖ und Grüne nahezu gleichauf – 72 Prozent mit Regierung unzufrieden

Wals-Siezenheim (OTS) -

Frust statt Entlastung: Drei Viertel der Österreicher sind mit der Arbeit der Regierung nicht zufrieden. Das zeigt das Ergebnis der aktuellen Sonntagsumfrage des Meinungsforschungsinstituts OGM exklusiv für BLICKWECHSEL. Demnach sind 44% der Befragten mit der Arbeit der Regierung gar nicht, 28% eher nicht zufrieden. Teuerung, Spritpreise und Migration sind die größten Sorgen der Österreicherinnen und Österreicher.

SPÖ und Grüne nahezu gleichauf - FPÖ mit Abstand an der Spitze

Der Sinkflug der SPÖ geht weiter: Nur noch 15 % der Menschen in Österreich würden die SPÖ wählen. Die Grünen kommen auf 14%. Sie haben seit Jahresbeginn zugelegt. Die FPÖ bleibt mit 37% mit Abstand an der Spitze, die ÖVP kommt auf 21% und die Neos auf 7%. Die KPÖ kratzt an der 4% Hürde.

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