  • 23.09.2026, 12:00:34
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  • OTS0116

SPÖ und Grüne nahezu gleichauf – 72 Prozent mit Regierung unzufrieden

Exklusive OGM-Umfrage für das ServusTV Nachrichtenmagazin BLICKWECHSEL liefert deutliches Stimmungsbild

Wals-Siezenheim (OTS) - 

Frust statt Entlastung: Drei Viertel der Österreicher sind mit der Arbeit der Regierung nicht zufrieden. Das zeigt das Ergebnis der aktuellen Sonntagsumfrage des Meinungsforschungsinstituts OGM exklusiv für BLICKWECHSEL. Demnach sind 44% der Befragten mit der Arbeit der Regierung gar nicht, 28% eher nicht zufrieden. Teuerung, Spritpreise und Migration sind die größten Sorgen der Österreicherinnen und Österreicher.

SPÖ und Grüne nahezu gleichauf - FPÖ mit Abstand an der Spitze

Der Sinkflug der SPÖ geht weiter: Nur noch 15 % der Menschen in Österreich würden die SPÖ wählen. Die Grünen kommen auf 14%. Sie haben seit Jahresbeginn zugelegt. Die FPÖ bleibt mit 37% mit Abstand an der Spitze, die ÖVP kommt auf 21% und die Neos auf 7%. Die KPÖ kratzt an der 4% Hürde.

Mehr zur aktuellen Lage im Nachrichtenmagazin BLICKWECHSEL bei ServusTV (Do., 24.9., 21:15 Uhr) und ServusTV On. Infos zu den weiteren Themen hier.

Quellenangabe: Alle Zahlen und Ergebnisse sind nur unter Angabe der Quelle OGM für Blickwechsel/ServusTV freigegeben.

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