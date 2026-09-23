  • 23.09.2026, 12:00:32
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  • OTS0115

Termine am 24. September 2026 in der Rathauskorrespondenz

Änderungen vorbehalten

Wien (OTS) - 

  • 10.00 Uhr, Medientermin zur Präsentation der Kulturcard Alsergrund mit u.a. Bezirksvorsteherin Saya Ahmad und Gemeinderätin Katharina Weninger (9., Löblich Theater, Löblichgasse 5/7)
  • 11.00 Uhr, Medientermin zur Schlüsselübergabe GWSG-Wohnungen im historischen Umspannwerk Ottakring mit u.a. Wohnbaustadträtin Elke Hanel-Torsch und Roman Fuchs, stellv. Generaldirektor der Wiener Stadtwerke (16., Degengasse 3-5)
  • 12.30 Uhr, Eröffnung des Genussmarkts am Nußdorfer Markt mit Vizebürgermeisterin und Märkte-Stadträtin Bettina Emmerling, Bezirksvorsteher Daniel Resch sowie WKW-Vertreter Omar Lashin (19., Nußdorfer Markt, Ecke Sickenberggasse)
  • 15.30 Uhr, Spatenstich für die Sanierung der Volksschule am Marco-Polo-Platz mit u.a. Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling und Bezirksvorsteher Georg Papai (21., Marco-Polo-Platz 9)
  • 16.30 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Währing (18., Amtshaus, Festsaal, Martinstraße 100)
  • 17.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Wieden (4., Bezirksvorstehung, Festsaal, Favoritenstraße 18)
  • 17.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Liesing (23., Haus der Begegnung Liesing, 23., 1. Stock, großer Saal, Perchtoldsdorfer Straße 1)

(Schluss) red

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