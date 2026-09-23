Termine am 24. September 2026 in der Rathauskorrespondenz

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Wien (OTS) -



10.00 Uhr, Medientermin zur Präsentation der Kulturcard Alsergrund mit u.a. Bezirksvorsteherin Saya Ahmad und Gemeinderätin Katharina Weninger (9., Löblich Theater, Löblichgasse 5/7)

11.00 Uhr, Medientermin zur Schlüsselübergabe GWSG-Wohnungen im historischen Umspannwerk Ottakring mit u.a. Wohnbaustadträtin Elke Hanel-Torsch und Roman Fuchs, stellv. Generaldirektor der Wiener Stadtwerke (16., Degengasse 3-5)

12.30 Uhr, Eröffnung des Genussmarkts am Nußdorfer Markt mit Vizebürgermeisterin und Märkte-Stadträtin Bettina Emmerling, Bezirksvorsteher Daniel Resch sowie WKW-Vertreter Omar Lashin (19., Nußdorfer Markt, Ecke Sickenberggasse)

15.30 Uhr, Spatenstich für die Sanierung der Volksschule am Marco-Polo-Platz mit u.a. Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling und Bezirksvorsteher Georg Papai (21., Marco-Polo-Platz 9)

16.30 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Währing (18., Amtshaus, Festsaal, Martinstraße 100)

17.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Wieden (4., Bezirksvorstehung, Festsaal, Favoritenstraße 18)

17.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Liesing (23., Haus der Begegnung Liesing, 23., 1. Stock, großer Saal, Perchtoldsdorfer Straße 1) (Schluss) red

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