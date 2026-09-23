Big Blue Marble macht Herkunft von Videos des österreichischen Parlaments mit Sicherheitsstandard C2PA nachvollziehbar

Wien (OTS) -

Wer ein Video des österreichischen Parlaments online ansieht, soll künftig leichter erkennen können, ob es tatsächlich von dieser offiziellen Quelle stammt. Der internationale Broadcast- und Streaming-Spezialist Big Blue Marble erstellt dafür ab sofort für alle neu produzierten Inhalte der Video-on-Demand-Plattform des Parlaments sogenannte C2PA Content Credentials. Diese fungieren als digitale Echtheitssiegel, anhand derer Zuschauerinnen und Zuschauer nachvollziehen können, von welcher Quelle ein Inhalt stammt und ob er auf dem Weg zur Veröffentlichung verändert wurde.

„Gerade als öffentliche Institution ist es für uns wesentlich, dass audiovisuelle Inhalte als verlässlich erkennbar bleiben. C2PA schafft dafür mehr Transparenz und macht die Herkunft unserer veröffentlichten Videos technisch nachvollziehbar. Das schafft Vertrauen in unsere Inhalte und stärkt unseren demokratiepolitischen Auftrag“, erklärt Parlamentsdirektor Roland Weinert.

„Das Projekt mit dem österreichischen Parlament zeigt eindrucksvoll, wie öffentliche Institutionen neue Standards für digitale Inhalte konkret für sich nutzen können. Für uns steht dabei im Vordergrund, solche Innovationen so in bestehende Systeme einzubinden, dass sie im Regelbetrieb echten Mehrwert schaffen – und C2PA macht genau das“, sagt Norbert Grill, CTO von Big Blue Marble.

Neuer Sicherheitsstandard setzt neue Maßstäbe

C2PA steht für Coalition for Content Provenance and Authenticity und ist ein offener technischer Standard, der darauf abzielt, die Herkunft digitaler Inhalte zu zertifizieren. Dazu werden im Hintergrund von Videos Content Credentials eingefügt, die Informationen über die Quelle, die Bearbeitung und die digitale Signatur inkludieren. Sie halten also fest, von wem ein Video stammt und welche relevanten Schritte bei seiner Erstellung oder Veröffentlichung durchgeführt wurden. Videoplayer, die C2PA integrieren, können in der Folge diese Credentials auslesen und damit die Herkunft bestätigen.

Als auf der offiziellen C2PA Conformance List geführter Anbieter erfüllt Big Blue Marble mit seinen Videoverarbeitungsdiensten die Anforderungen des offenen Standards. Beim österreichischen Parlament erfolgt die Signierung direkt über das Cloud Video Kit von Big Blue Marble, das als technische Basis für die Videoverarbeitung auf der Parlaments-Plattform dient. Separate Tools oder aufwändige Bearbeitungsschritte sind dafür nicht notwendig, da die C2PA-Zertifizierung im Rahmen der Aufbereitung für die Veröffentlichung automatisiert erfolgt.

Kooperation für mehr Sicherheit und Glaubwürdigkeit

Big Blue Marble und das österreichische Parlament verbindet seit Jahren eine enge Partnerschaft mit dem Ziel, die digitale Kommunikation des Parlaments sicher und vertrauenswürdig zu gestalten. Bereits Anfang des Jahres wurde in einem weiteren Pilotprojekt mit dem ORF und dem Wiener Tech-Scale-Up zerothird erstmals eine TV-Übertragung zwischen dem Parlament und dem ORF quantenkryptografisch abgesichert. Dabei kamen über eine eigene Glasfaserverbindung erzeugte Quantenschlüssel zum Einsatz, um mögliche Eingriffe in diesen Austausch erkennbar zu machen und Manipulationen in Live-Streams zu unterbinden.

Mit der Einführung von Content Credentials nach dem C2PA-Standard wird dieser Ansatz nun um eine weitere Ebene ergänzt: Während Quantenkryptografie den Übertragungsweg schützt, macht C2PA die Herkunft und Integrität der veröffentlichten Videos nachvollziehbar. Damit stärkt das Projekt den Umgang mit Deepfakes, nachträglichen Manipulationen und Desinformation und unterstützt das Parlament dabei, seine digitalen Inhalte als verlässliche offizielle Quelle sichtbar zu machen.

Über Big Blue Marble

Big Blue Marble ist ein internationaler Medientechnologie-Experte, der seinen Kunden Übertragung von TV- und Audio-Content in Broadcast-Qualität garantiert. Neben klassischer Rundfunkverbreitung via Terrestrik und Satellit in Österreich steht eine innovative Suite Cloud-nativer Streaming-Lösungen im Fokus. Damit unterstützt Big Blue Marble Rundfunkveranstalter, Telekommunikationsunternehmen, Kulturinstitutionen, Sportvereine oder andere Content-Anbieter weltweit, sichere und skalierbare Videodienste schnell und einfach auf den Markt zu bringen.

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