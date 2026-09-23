Kunst und Kultur im ORF Vorarlberg: Veranstaltungen Herbst/Winter 2026/27

Wien (OTS) -

In den kommenden Monaten lädt der ORF Vorarlberg mit einem vielfältigen Programm dazu ein, Musik, Kunst, Literatur und Brauchtum in unterschiedlichen Formaten zu erleben. Das Kultur-Veranstaltungsprogramm Herbst/Winter 2026/27 des ORF Vorarlberg bietet abwechslungsreiche Begegnungen mit regionalen Talenten, spannender zeitgenössischer Musik, Literatur und Kunst, neuer Volksmusik, einer vielfältigen Museumswelt und hochkarätiger klassischer Musik. Details der jeweiligen Events sind vorab auf der Website https://vorarlberg.ORF.at zu finden.

Buchpräsentation, Klassiktalente und Jubiläumskonzert

Das neue Buch des renommierten Vorarlberger Historikers Meinrad Pichler „Hin und her“. Transatlantische Leben“ wird am 24. September im ORF-Landesfunkhaus Vorarlberg in Dornbirn präsentiert.

Mit der Konzertreihe „Talente im Funkhaus“ stellt der ORF Vorarlberg herausragende Nachwuchsmusikerinnen und -musiker der Stella Vorarlberg Privathochschule für Musik vor: Am 30. September gibt die junge finnische Geigerin Jasmin Mönkkönen ein Mittagskonzert, am 21. Oktober ist die aus Basel in der Schweiz stammende Vorarlbergerin Maja Willi, ebenfalls an der Violine, zu erleben.

30 Jahre „ensemble plus“ feiert der ORF Vorarlberg am 2. Oktober im ORF-Landesfunkhaus Vorarlberg in Dornbirn. Seit 30 Jahren bewegt sich das „ensemble plus“ im offenen Raum zwischen Kammermusik, zeitgenössischer Komposition und experimentellen Formaten. Nun gibt ein großes Jubiläumskonzert Einblick in das vielseitige Repertoire des Erfolgsensembles. In diesem Rahmen wird auch die neue CD „Solstices“ mit dem gleichnamigen Werk von Komponist Georg Friedrich Haas vorgestellt.

Grenzüberschreitender Museumsgenuss

Ein Fixpunkt im Herbst ist die „ORF-Lange Nacht der Museen“: 2026 öffnen am 3. Oktober 81 Museen und Galerien in Vorarlberg, Liechtenstein, der Ostschweiz und Süddeutschland ab 18.00 Uhr ihre Türen für alle Kunst- und Kulturinteressierten. Eröffnet wird die lange Museumsnacht im neuen Elektromuseum der „Vorarlberger Museumswelt“ in Frastanz mit ORF-Landesdirektor Markus Klement, Kulturlandesrätin Barbara Schöbi-Fink und der Kulturamtsleiterin des Landes Vorarlberg Claudia Voith. Im ORF-Landesfunkhaus Vorarlberg in Dornbirn ist die Installation „Die Katze beißt sich in den Schwanz“ von Künstlerin Elena Apollonio zu sehen. Zudem gibt es laufend Führungen durchs Haus und mittels Greenbox können alle selbst vor die Kamera treten und sich im Setting der TV-Sendungen „Vorarlberg heute“ oder „Vorarlberg Wetter“ erleben. Das persönliche Erinnerungsvideo kann man direkt aufs eigene Handy schicken lassen.

Gelebte Volksmusik und Mundartkunst

Beim „Heimatherbst“ am 17. Oktober werden Volksmusik, Mundart und gemeinsamer Gesang im ORF-Landesfunkhaus Vorarlberg geboten. Für die musikalische Begleitung sorgen das „5er Alphorngspann“, die „Kons-Fiddler“ und die „Polkageister“. Lucas Oberer präsentiert Ausschnitte aus seinem neuen Harmonika-Notenheft und die „Freasszaedl“-Lyrik des vor Kurzem verstorbenen Vorarlberger Mundartdichters Adolf Vallaster wird vorgestellt.

Tradition und grenzüberschreitende Begegnung stehen auch im Zentrum des jährlichen Events „Volksmusik im Dreiländereck“, der heuer am 21. November mit dem ORF Vorarlberg und dem Bayerischen Rundfunk beim SRF in Zürich stattfindet.

Besinnlich wird es am 26. November, wenn der ORF Vorarlberg und der Chorverband Vorarlberg zum „Musik Lokal“ ins ORF-Landesfunkhaus Vorarlberg einladen. Zum gemeinsamen Adventsingen animieren die „Singgemeinschaft Hard“, der „LIEDERmännerChor Alberschwende“ und der Dornbirner Chor „Pizzicanto“.

Modern und faszinierend: Neue Musik, Literatur und Kunst

Spannende Impulse liefert das Festival für zeitgenössische Musik und Literatur „texte & töne“ des ORF Vorarlberg am 7. November u. a. mit dem Vorarlberger Symphonieorchester und dem „ensemble plus“. Es lesen ausgewählte Vorarlberger Autorinnen und Autoren – darunter Christina Walker mit ihrem neuen Roman sowie die vielfach ausgezeichnete deutsche Schriftstellerin Ulrike Draesner.

Der Kulturpreis Vorarlberg wird heuer in der Kategorie Textildesign vergeben. Die Nominierten präsentieren am 10. November ihre Werke im ORF-Landesfunkhaus Vorarlberg in Dornbirn im Rahmen der Vorauswahl, die Preisverleitung findet am 21. November statt.

Bis 1. November ist die Kunstinstallation „Die Katze beißt sich in den Schwanz“ der Vorarlberger Künstlerin Elena Apollonio im ORF-Landesfunkhaus Vorarlberg in Dornbirn im Rahmen der Ausstellungsreihe „Kunst im Funkhaus“ zu sehen. In ihren farbenfrohen großformatigen Werken verbindet Apollonio Malerei und Skulptur und zeigt ihre intensive Auseinandersetzung mit Sprachbildern und Bildsprache sowie ein spannendes Materialienspiel. Die Schau ist täglich bei freiem Eintritt geöffnet.

Hochkarätige Konzerte jeden Montag auf ORF Radio Vorarlberg

ORF Radio Vorarlberg präsentiert jeden Montagabend zwischen 21.00 und 22.00 Uhr ausgewählte Konzerte aus Vorarlberg und Umgebung. Unter anderem zu hören sind Aufzeichnungen von den Bregenzer Festspielen, der Schubertiade, der Reihe „Musik in der Pforte“, den Bludenzer Tagen zeitgemäßer Musik, den Hohenemser Chor- und Orgeltagen, den Bludescher Orgelkonzerten, den „Bachkantaten Vorarlberg“ oder der liechtensteinischen Konzertreihe „Donnerstag im Hagenhaus“. Ebenfalls zu erleben sind im kommenden halben Jahr das Symphonieorchester Vorarlberg, die Quarta 4 Länder Jugendphilharmonie, das Vorarlberger Barockorchester „Concerto Stella Matutina“, der Landesjugendchor „Voices“ sowie ein Konzert anlässlich des 70. Geburtstags des Vorarlberger Komponisten Herbert Willi.

Festliche Gottesdienste und einzigartige Kultur-Dokumentationen

Einmal im Monat überträgt der ORF Vorarlberg am Sonntag einen regionalen Gottesdienst, zwischen Oktober und Dezember jeweils aus den Gemeinden Lustenau, Hard und Schwarzenberg. Begleitend zum Veranstaltungsprogramm gibt es eindrucksvolle Kulturdokumentationen, darunter der Film „Der Weiße Turm von Mulegns. Wie Kultur ein Dorf wiederbelebt.“ am 10. Oktober auf ORF 2 und ORF ON.

Markus Klement, Landesdirektor ORF Vorarlberg: „Der ORF Vorarlberg bringt lebendige Kultur in den Alltag. Mit gut erreichbaren Angeboten, abwechslungsreichen Inhalten und direkten Begegnungen zwischen Kulturschaffenden und Publikum sind wir ein ‚ORF Vorarlberg für alle‘ – auf unserer Bühne im ORF-Landesfunkhaus Vorarlberg in Dornbirn sowie in allen Medien des ORF Vorarlberg.“

Jasmin Ölz, Kulturkoordinatorin ORF Vorarlberg: „Mit dem ORF Vorarlberg steht ein vielfältiger Kulturherbst mit besonderen Kunst- und Kulturhighlights bevor, zu denen wir sehr herzlich einladen.“

Die Kulturtermine Herbst/Winter 2026 im Überblick:

Kunst im Funkhaus: Ausstellung „Die Katze beißt sich in den Schwanz“ von Elena Apollonio

bis 1. November täglich im ORF-Landesfunkhaus Vorarlberg, Dornbirn

Buchpräsentation: „Hin und her. Transatlantische Leben“ von Meinrad Pichler

24. September, 20.00 Uhr, ORF-Landesfunkhaus Vorarlberg, Dornbirn

Talente im Funkhaus: Mittagskonzert mit Jasmin Mönkkönen, Violine

30. September, 12.00 Uhr, ORF-Landesfunkhaus Vorarlberg, Dornbirn

30 Jahre „ensemble plus“ und CD-Präsentation „Solstices“

2. Oktober, 19.30 Uhr, ORF-Landesfunkhaus Vorarlberg, Dornbirn

ORF-Lange Nacht der Museen: 81 Museen und Galerien in Vorarlberg, Liechtenstein, der Ostschweiz und Süddeutschland

3. Oktober, 18.00 bis 0.00 Uhr, Vier-Länder-Region Bodensee

Heimatherbst: Volksmusik und Mundart

17. Oktober, 10.00 bis 13.00 Uhr, ORF-Landesfunkhaus Vorarlberg, Dornbirn

Talente im Funkhaus: Mittagskonzert mit Maja Willi, Violine

21. Oktober, 12.00 Uhr, ORF-Landesfunkhaus Vorarlberg, Dornbirn

„texte und töne“: Festival für neue Musik und Literatur mit dem Symphonieorchester Vorarlberg, „ensemble plus“ und dem Literaturhaus Vorarlberg

7. November, 15.00 bis 23.00 Uhr, ORF-Landesfunkhaus Vorarlberg, Dornbirn

Kulturpreis Vorarlberg 2026: Textildesign

10. November, 18.00 Uhr, Vorauswahl, ORF-Landesfunkhaus Vorarlberg, Dornbirn

21. November, 19.00 Uhr, Preisverleihung, Casino Bregenz

Volksmusik im Dreiländereck

21. November 2026, 14.00 bis 16.00 Uhr, Live Stage der Radio-Hall, Zürich

„Musik Lokal“: Adventsingen

26. November, 19.30 Uhr, ORF-Landesfunkhaus Vorarlberg, Dornbirn

Gottesdienste:

Gottesdienst aus der Pfarrkirche Lustenau Rheindorf

11. Oktober, 10.00 Uhr, ORF Radio Vorarlberg

Gottesdienst aus der Pfarrkirche Hard

15. November, 10.00 Uhr, ORF Radio Vorarlberg sowie österreichweit in allen ORF-Regionalradios

Gottesdienst aus Pfarrkirche Heiligste Dreifaltigkeit, Schwarzenberg

13. Dezember, 10.00 Uhr, ORF Radio Vorarlberg

Kulturdokumentationen:

Der Weiße Turm von Mulegns. Wie Kultur ein Dorf wiederbelebt.

Samstag, 10. Oktober, 16.20 Uhr, ORF 2 und ORF ON

Alpinistinnen im Aufwind – Wie Vorarlbergs Frauen den Bergsport verändern

Sonntag, 8. November, 16.30 Uhr, ORF 2 und ORF ON

Sichtbar aber sicher: Das erste Frauenhaus in Vorarlberg

Sonntag, 29. November, 18.25 Uhr, ORF 2 und ORF ON

Advent in Vorarlberg

Dienstag, 8. Dezember, ca. 17.00 Uhr, ORF 2 und ORF ON