FPÖ - Dvorak/Stepanowsky: Schluss mit dem roten Abwärtsstrudel. FPÖ erzwingt Sondersitzung für Donaustadt!

Wien (OTS) -

Bezirksvorsteher-Stellvertreter Andreas Dvorak, FPÖ-Klubobmann Werner Stepanowsky und die freiheitlichen Bezirksräte haben genug vom politischen Stillstand und den anhaltenden Negativschlagzeilen über die Donaustadt aufgrund von Bezirksvorsteher Ernst Nevrivy. „Das rot-pinke Totalversagen in Wien reißt mittlerweile auch unseren Heimatbezirk mit nach unten. Damit muss endlich Schluss sein“, erklärt Dvorak.

Die Lebensqualität in der Donaustadt drohe durch die verfehlte Politik von SPÖ und NEOS zunehmend Schaden zu nehmen. Besonders bei der Infrastruktur sieht die FPÖ großen Handlungsbedarf: Während der Wohnbau stark voranschreitet, komme der Ausbau der Verkehrsinfrastruktur nicht schnell genug nach. Die jahrelangen Verzögerungen rund um die Stadtstraße seien dafür ein Beispiel.

Auch die Vorgänge rund um das Takeda-Projekt kritisiert die FPÖ. „Wenn eine mögliche 200-Millionen-Euro-Investition mit der Finanzierung eines Stadionprojekts verknüpft wird, dann ist das ein fatales Signal für den Wirtschaftsstandort“, so Dvorak.

FPÖ-Klubobmann Werner Stepanowsky hat daher gemeinsam mit den freiheitlichen Mandataren das verfassungsmäßige Recht genutzt und die Einberufung einer Sondersitzung der Bezirksvertretung erzwungen. Damit müsse sich die gewählte Bezirksvertretung endlich umfassend mit der politischen Entwicklung im Bezirk und den daraus resultierenden Konsequenzen auseinandersetzen: „Wir bringen einen klaren Antrag ein, um den drohenden Niedergang unseres Bezirks zu stoppen. Die Donaustadt verdient eine Politik, die sich um die Anliegen der Menschen kümmert“, betont Stepanowsky.

„Wir lassen nicht zu, dass die Donaustadt im rot-pinken Chaos versinkt. In der heutigen Sondersitzung werden wir die Verantwortlichen mit den Fehlentwicklungen konfrontieren und klare Antworten einfordern“, so Dvorak abschließend.