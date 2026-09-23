  • 23.09.2026, 11:33:02
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Österreichische Nationalbibliothek startet Weiterbildungsangebot für Senior*innen – für den praxisnahen Umgang mit digitalen Quellen

Wien (OTS) - 

Mit ÖNB PLUS bietet die Österreichische Nationalbibliothek ein neues, praxisnahes Trainingsangebot, das speziell für Menschen mit Basis-PC-Kenntnissen entwickelt wurde. Im Mittelpunkt stehen digitale Medien und Informationsangebote: Woran erkennt man Fake News und Online-Betrug? Wie funktioniert Künstliche Intelligenz? Wie lassen sich digitale Zeitungen nutzen, historische Bilder wiederfinden oder Informationen für die Familienforschung recherchieren?

Die neue Trainingsreihe, die die Österreichische Nationalbibliothek in ihrem Center für Informations- und Medienkompetenz am Heldenplatz etabliert hat, unterstützt Personen mit Hemmschwellen im Umgang mit digitalen Medien. Dabei geht es ausdrücklich nicht darum, Computer-Grundkenntnisse zu vermitteln: Die ÖNB PLUS-Trainings setzen lediglich Basis-PC-Kenntnisse voraus. Die Inhalte werden in 120-minütigen Einheiten vermittelt – mit ausreichend Zeit zum Ausprobieren, für persönliche Fragen und praktische Übungen. Schritt für Schritt, ohne Fachsprache und ohne Leistungsdruck.

Die fünf Trainings verbinden digitale Werkzeuge mit den besonderen Angeboten und Beständen der Österreichischen Nationalbibliothek: von der Familienforschung über historische Bildarchive und digitale Zeitungen und Zeitschriften bis hin zur Künstlichen Intelligenz. Ein Training widmet sich dem besonders wichtigen Thema des kritischen Umgangs mit Fake News und Online-Betrug. Zum Start vergibt die Österreichische Nationalbibliothek unter allen Interessenten insgesamt 30 kostenlose Plätze: zwei Plätze pro Termin nach dem „first come – first served“-Prinzip unter Angabe des Wunschdatums und Wunschtrainings an die E-Mail-Adresse: [email protected] bzw. telefonisch unter der Telefonnummer: 01/53410-444.

„Digitale Medien gehören heute ganz selbstverständlich zu unserem Alltag. Gerade deshalb ist es wichtig, nicht nur ihre Möglichkeiten kennenzulernen, sondern auch zu wissen, wie man Informationen einordnet und sich sicher in der digitalen Welt bewegt. Mit ÖNB PLUS verbinden wir diese Fragen mit dem, was die Österreichische Nationalbibliothek besonders macht: ihren einzigartigen Beständen, ihrer Expertise und einem Ort, an dem Lernen in vertrauensvoller Atmosphäre möglich ist“, so die Generaldirektorin der Österreichischen Nationalbibliothek, Mag. Michaela Mayr.

Dazu Testimonial Chris Lohner: „Ich bin selbst seit vielen Jahren digital unterwegs, unterstütze dabei andere sehr gerne und finde es großartig, wenn man neugierig bleibt und immer wieder Neues ausprobiert. ÖNB PLUS finde ich deshalb wichtig und sinnvoll: Hier geht es nicht darum, ob man schon alles kann, sondern darum, was man mit digitalen Möglichkeiten alles erfahren kann. Und das in Ruhe, mit Zeit für Fragen und mit der Österreichischen Nationalbibliothek als kompetenter Begleiterin – das finde ich toll.“


Das gesamte Angebot ist unter onb.ac.at/bibliothek/cim/erwachsene/oenb-plus abrufbar.



6. Oktober, 14 Uhr, 120 Minuten
KI-GRUNDLAGEN


6. November, 14 Uhr, 120 Minuten
NACHRICHTEN VON GESTERN UND HEUTE


12. November, 14 Uhr, 120 Minuten
EINFÜHRUNG IN DIE FAMILIENFORSCHUNG

23. November, 14 Uhr, 120 Minuten
BILDER, DIE BLEIBEN.
VERGANGENES DIGITAL WIEDERFINDEN


9. Dezember, 14 Uhr, 120 Minuten
WAHR ODER FAKE?


Die Trainings kosten EUR 8,70 – Senior*innen zahlen EUR 7,70.
Buchung bis zwei Tage vor dem Training unter:
[email protected] oder unter der Telefonnummer: 01/53410-444

Rückfragen & Kontakt

Österreichische Nationalbibliothek
Elke Koch
Telefon: 01/53410-270

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