LMU-Pharmazeutin Olivia Merkel mit UNIPRENEURS Award 2026 ausgezeichnet

München (OTS) -

Prof. Dr. Olivia Merkel, Inhaberin des Lehrstuhls für Drug Delivery an der Fakultät für Chemie und Pharmazie der Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU), ist mit dem UNIPRENEURS Award 2026 ausgezeichnet worden. Die Initiative würdigt damit Professorinnen und Professoren, die sich in besonderem Maße für Unternehmertum und wissenschaftliche Ausgründungen an deutschen Hochschulen engagieren. Die feierliche Verleihung fand am 22. September 2026 im Allianz Forum am Brandenburger Tor in Berlin statt - unter der Schirmherrschaft der Bundesministerinnen Dorothee Bär und Katherina Reiche.

Olivia Merkel forscht seit Jahren an neuartigen, nicht-viralen RNA-Transportsystemen im Nanomaßstab - mit besonderem Fokus auf die gezielte Verabreichung von Wirkstoffen über die Lunge, etwa in der Krebs-Immuntherapie sowie bei Infektions- und entzündlichen Erkrankungen. Auf Basis dieser Forschung, unter anderem gefördert durch einen Starting Grant und einen Proof-of-Concept-Grant des Europäischen Forschungsrats (ERC) sowie den Knowledge Transfer Fund der LMU, gründete sie 2023 das Spin-off RNhale mit. Das Münchner Unternehmen entwickelt inhalierbare RNA-Therapeutika zur ursächlichen Behandlung von Asthma und COP und wurde jüngst mit einem Transition Grant des Europäischen Innovationsrats (EIC) in Höhe von 2,5 Millionen Euro ausgezeichnet.

UNIPRENEURS gilt als die renommierteste Auszeichnung ihrer Art in Deutschland. Sie will die Gründungskultur an deutschen Hochschulen stärken und jene Mentorinnen und Mentoren sichtbar machen, die aus Forschungsergebnissen marktreife Innovationen und aus Studierenden erfolgreiche Gründerinnen und Gründer machen. Getragen wird die Initiative von den Unternehmern Matthias Hilpert und Martin Schilling gemeinsam mit dem Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft, der Organisation und Durchführung verantwortet. Das Auswahlverfahren ist bundesweit einzigartig: Aktive Gründerinnen und Gründer schlagen aus hunderten Nominierungen die Professorinnen und Professoren vor, die ihren Weg entscheidend geprägt haben. Ein hochkarätig besetztes Kuratorium wählt daraus jährlich 20 Preisträgerinnen und Preisträger aus.

"Die UNIPRENEURS-Auszeichnung bedeutet mir persönlich sehr viel, weil sie meinen Weg bestätigt, wissenschaftliche Erkenntnisse nicht als Selbstzweck zu verstehen, sondern sie konsequent in Richtung klinischer Anwendung und neuer Therapien weiterzuentwickeln", so Professorin Olivia Merkel. "Gleichzeitig zeigt eine erfolgreiche Gründung, dass Translation nur im Team gelingt: Es braucht Menschen mit unterschiedlichen Kompetenzen, die gemeinsam aus einer wissenschaftlichen Idee eine tragfähige Innovation entwickeln. Ich hoffe, dass der Award auch andere Professorinnen und Professoren ermutigt, den Schritt von der Forschung in die Anwendung zu wagen und Gründung als wichtigen Baustein für eine erfolgreiche Translation wissenschaftlicher Erkenntnisse zu begreifen."

"Ich freue mich sehr über die UNIPRENEURS-Auszeichnung für Olivia Merkel. Sie ist ein herausragendes Vorbild dafür, wie wissenschaftliche Exzellenz den Weg in die wirtschaftliche und medizinische Praxis findet. Ihr Erfolg spornt uns an, noch mehr Forschende zu ermutigen und zu begleiten", sagt Dr. Philipp Baaske, Vizepräsident der LMU für Entrepreneurship.

Als Exzellenzuniversität unterstützt die LMU München Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dabei, das Innovationspotenzial ihrer Grundlagenforschung in marktfähige Anwendungen zu überführen. Das Transfer & Entrepreneurship-Team der LMU begleitet als One-Stop-Shop Gründungsinteressierte von der ersten Idee bis zur Ausgründung mit Spin-Off-Beratung, IP-Management, Qualifizierung und einem breiten Netzwerk aus Investorinnen und Investoren, Mentorinnen und Mentoren sowie Industriepartnern.

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