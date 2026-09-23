Medientermin: Simulationszentrum der Hochschule Campus Wien setzt Standards für Europa

Wien (OTS) -

Das interprofessionelle Simulationstrainingszentrum (SimLab) der Hochschule Campus Wien ist ein zukunftsweisendes Projekt zur praxisnahen Ausbildung in der Gesundheits- und Pflegewissenschaft. Mit maßgeblicher Unterstützung durch die Stadt Wien und den Wiener Gesundheitsverbund (WIGEV) wurde ein innovatives Zentrum konzipiert, das realitätsnahe Trainingsszenarien in einem geschützten Lernraum ermöglicht.

Zukunftsweisende Gesundheitsausbildung in realitätsnaher Umgebung

Auf rund 3.000 Quadratmetern bietet das Zentrum neun hochmoderne Simulationsräume mit jeweils eigenem Debriefingraum für Analyse und Reflexion der Szenarien sowie 16 spezialisierte Skills- und Funktionsräume. Damit gehört das SimLab zu den größten interprofessionellen Trainingszentren Europas – und schafft eine neue Qualität in der praxisnahen Ausbildung von Berufen in den Gesundheitswissenschaften sowie der Gesundheits- und Krankenpflege. Das SimLab entstand im Rahmen eines mehrjährigen Entwicklungsprozesses unter Mitwirkung von Lehrenden aus zehn Studiengängen der Hochschule Campus Wien. Das Zentrum fördert damit nicht nur den Erwerb praktischer Kompetenzen, sondern auch die interprofessionelle Zusammenarbeit unter den Gesundheitsberufen – ein entscheidender Faktor für die Qualität der zukünftigen Gesundheitsversorgung. Gleichzeitig werden im SimLab auch Lehrende qualifiziert, um den Theorie-Praxis-Transfer auf höchstem Niveau zu gestalten. Durch spezielle Trainings in Simulation, Szenarien-Design und Debriefing erwerben Lehrende didaktische und methodische Kompetenzen, um Lernprozesse evidenzbasiert zu begleiten.



Aus diesem Anlass laden wir zum einem Medientermin mit anschließender Simulation ein.

Medientermin – Simulationszentrum an der Hochschule Campus Wien setzt Standards für Europa

Montag, 28. September 2026 um 10.30 Uhr

Hochschule Campus Wien, Favoritenstraße 232, 1100 Wien, 4. Stock, H.4.04

Auf dem Podium:

Peter Hacker , Amtsführender Stadtrat für Soziales, Gesundheit und Sport

, Amtsführender Stadtrat für Soziales, Gesundheit und Sport Silvia Kaupa-Götzl , Geschäftsführerin und CFO, Hochschule Campus Wien

, Geschäftsführerin und CFO, Hochschule Campus Wien Michael Binder, Medizinischer Direktor, Wiener Gesundheitsverbund

Für die Teilnahme bitten wir um Akkreditierung per E-Mail an [email protected]. Für den Termin ist keine Tontechnik vorgesehen. Bitte bei Bedarf Tonangeln mitnehmen.

Hochschule Campus Wien

Mit über 9.000 Studierenden am Campus Altes Landgut, einem weiteren Standort und zwei Kooperationsstandorten, ist die Hochschule Campus Wien die größte Fachhochschule Österreichs. In den Departments Angewandte Pflegewissenschaft, Applied Life Sciences, Bauen und Gestalten, Gesundheitswissenschaften, Sozialwissenschaften, Technik sowie Verwaltung, Wirtschaft, Sicherheit, Politik steht ein Angebot von mehr als 70 Studienprogrammen in berufsbegleitender und Vollzeit-Form zur Auswahl. Anwendungsbezogene Forschung und Entwicklung wird in neun fachspezifischen Forschungszentren gebündelt. Fort- und Weiterbildung in Form von Seminaren, Modulen und Zertifikatsprogrammen deckt die Hochschule über die Campus Wien Academy ab. Die Hochschule Campus Wien ist Gründungsmitglied im Bündnis Nachhaltige Hochschulen.

> Besuchen Sie unseren Press Room: www.hcw.ac.at/pressroom

Wiener Gesundheitsverbund

Der Wiener Gesundheitsverbund ist der größte Gesundheitsdienstleister Österreichs und das Rückgrat der Gesundheitsversorgung der Stadt Wien. 30.000 Mitarbeiter*innen arbeiten in 7 Kliniken und 9 Pflegehäusern sowie dem Therapiezentrum Ybbs dafür, dass die Einwohner*innen der Bundeshauptstadt rund um die Uhr bestens medizinisch, pflegerisch und therapeutisch versorgt sind. Alle Pfleger*innen, Ärzt*innen und Therapeut*innen sind Profis ihres Fachs und insbesondere dann für die Menschen da, wenn es ums Ganze geht – die Gesundheit. Hinzu kommen Mitarbeiter*innen in der Technik, der Verwaltung, der Medikamenten- und Lebensmittelversorgung, die unsere Kliniken und Pflegehäuser Tag und Nacht am Laufen halten.