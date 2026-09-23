Quiz-Spaß mit Mirjam Weichselbraun: „Universum – Die Show“ am 26. September in ORF 2 und auf ORF ON

Wien (OTS) -

Bildgewaltige Quizshow für die ganze Familie: „Universum – Die Show“ mit Mirjam Weichselbraun lädt am Samstag, dem 26. September 2026, um 20.15 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON zum Quizzen über Themenbereiche aus den „Universum“-Naturfilmen und der „Universum History“-Reihe ein. Auch in der dritten Ausgabe der neuen Quiz-Sendung dreht sich alles um spektakuläre Bilder, Tiere mit erstaunlichen Fähigkeiten, faszinierende Ökosysteme, aber auch spannende Zeitreisen in längst vergangene Epochen ebenso wie in die jüngere Geschichte. Das imposante Studio verwandelt sich dabei in unterschiedliche „Universum“-Erlebnislandschaften und lässt die Kandidatinnen und Kandidaten sowie das Publikum in die faszinierende Welt von „Universum“ eintauchen.

Drei Teams – bestehend aus je einem Promi und einer Quiz-Kandidatin bzw. einem Quiz-Kandidaten – treten in mehreren spannenden Runden gegeneinander an. In dieser Ausgabe spielen Schauspielerin Hilde Dalik (im Herbst 2026 auch in der neuen Staffel „Alles finster“ zu sehen) mit Marius Schneider aus Niederösterreich, Comedian Michael Mittermeier mit Anna Reichenpfader aus der Steiermark und Ex-Skirennläufer Fitz Strobl mit Brigitte Treichl-Krätschmer aus Tirol. Gemeinsam stellen sich die Teams einem spannenden Wissensduell mit Multiple-Choice-Fragen, Sortieraufgaben und schnellen Buzzer-Runden. Wissen, Reaktionsvermögen und Teamgeist sind gefragt, denn am Ende zählt jeder Punkt, um eine ganz persönliche Traumreise für die Quiz-Kandidatin oder den Quiz-Kandidaten zu ergattern. Diesmal stehen Galapagos-Insel und Neuseeland auf der Reisewunschliste.

Die Fragen werden in Rahmen der vier Themenblöcke „Tierische Royals“, „In die Berg bin i gern“, „Die Habsburger“ und „Launische Natur“ gestellt. Unter anderem:

Ab wann stellten die Habsburger die Kaiser von Österreich?

A: 127

B: 1740

C: 1804

Publikumsvoting für KURIER ROMY 2026

Mirjam Weichselbraun ist mit „Universum – Die Show“ heuer in der Kategorie „Aufgefallen“ für die KURIER ROMY 2026 nominiert. Unter https://romy.at kann noch bis 13. Oktober abgestimmt werden. Unter den Nominierten finden sich zahlreiche weitere ORF-Stars bzw. Stars von ORF-(Ko-)Produktionen.