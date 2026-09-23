„Eco“: Hohe Stromrechnung – wieso das Netzentgelt deutlich steigen könnte

Wien (OTS) -

Dieter Bornemann präsentiert das ORF-Wirtschaftsmagazin „Eco“ am Donnerstag, dem 24. September 2026, um 22.30 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON mit folgenden Beiträgen:

Hohe Stromrechnung – wieso das Netzentgelt deutlich steigen könnte

Weg von Gas, hin zu mehr Strom aus Sonne und Wind – ohne riesige Batteriespeicher ist die Energiewende in Österreich nicht machbar. Hinter den Kulissen tobt aktuell eine hitzige Debatte, die direkte Folgen für die Endverbraucher haben könnte. Denn die boomende Branche der Batteriebetreiber fordert, ihre neuen Speicher von Stromnetzentgelten zu befreien, um rentabel wirtschaften zu können. Die Arbeiterkammer warnt jedoch vor den weitreichenden Folgen: Würde man die Speicherbetreiber komplett von den Gebühren befreien, müssten die übrigen Verbraucher, darunter vor allem private Haushalte, über die nächsten Jahre Hunderte Millionen zusätzlich stemmen. Droht uns der nächste Preisschock über die Stromrechnung? Bericht: Bettina Fink, Matthias Linke

Trumps Jobwunder bleibt aus – wo ist der Aufschwung?

US-Präsident Donald Trump will die Vereinigten Staaten wieder zur großen Industrienation machen – mit Zöllen als Allzweckwaffe gegen ausländische Konkurrenz. Doch der versprochene Job-Boom bleibt aus. Die Zahl der Industriearbeitsplätze ist sogar gesunken, der Bau neuer Fabriken ist eingebrochen. Gleichzeitig sprechen Regierung und Unternehmen von Milliardeninvestitionen in den USA. Doch wie attraktiv ist der Standort unter Trumps unberechenbarer Handelspolitik wirklich und wo ist seine Zollpolitik ein Boomerang geworden? Bericht: USA-Korrespondent Christophe Kohl

Wiese statt Beton – warum Bodenentsieglung so teuer ist

In Österreich werden jeden Tag 6,5 Hektar an Fläche für Wohnraum, Verkehr und Gewerbegebiete verbaut. Problematisch ist, dass sich versiegelter Boden im Sommer nicht nur massiv aufheizt, er kann auch kein Wasser speichern. Das verstärkt Dürreperioden und Hochwasserkatastrophen. Langsam findet aber in immer mehr Gemeinden ein Umdenken statt: Sie versuchen die Bausünden der Vergangenheit wieder gut zu machen. Doch die Entsiegelung des Bodens ist kompliziert und teuer. Trotzdem ist es einigen Dörfern und Städten gelungen. Bericht: Barbara Krivanek, Lisa Lind