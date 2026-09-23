FPÖ - Nepp: Knapper Wohnraum fordert strenge Vergaben

Wien (OTS) -

Die aktuellen Zahlen zum Wiener Wohnungsbau bestätigen für den Wiener FPÖ-Chef Stadtrat Dominik Nepp die Notwendigkeit strenger Vergaberegeln für Gemeindewohnungen und geförderten Wohnraum nach dem Modell der Freiheitlichen. Die FPÖ prognostiziert ob dieser Zahlen ohne politisches Gegenwirken einen weiteren Preisanstieg.

Laut aktuellen Prognosen werden in Wien heuer nur rund 8.000 bis 9.000 neue Wohnungen fertiggestellt. Zum Vergleich: Noch 2023 lag die Zahl der Fertigstellungen deutlich höher. Auch die Zahl der Baubewilligungen ist in den vergangenen Jahren massiv zurückgegangen: „Während die SPÖ davon träumt, den Gemeindebau der Wiener zu verklopfen, zeigen aktuelle Zahlen, wie knapp leistbarer Wohnraum in Wien wird und über die Jahre geworden ist. Wenn weniger Wohnungen gebaut werden und gleichzeitig die Nachfrage hoch bleibt, muss die Stadt umso genauer darauf achten, wem sie den von den Wiener Steuerzahlern finanzierten und geförderten Wohnraum zur Verfügung stellt“, erklärt Nepp.

Für den Wiener FPÖ-Chef braucht es deshalb klare und strenge Zugangskriterien: „Je knapper Gemeindewohnungen und geförderte Wohnungen werden, desto weniger darf ihre Vergabe nach dem Gießkannenprinzip erfolgen. Wer seit Jahren in Wien lebt, hier arbeitet, Steuern zahlt und seinen Beitrag für diese Stadt leistet und Staatsbürger ist, muss bei der Wohnungsvergabe entsprechend berücksichtigt werden“, so Nepp über die vernünftige Reaktion auf die sinkende Bauleistung:

„Der Einbruch beim Wohnbau macht die Verteilungsfrage eben noch dringlicher. Leistbarer Wohnraum ist ein knappes Gut und deshalb braucht Wien klare Regeln und eine Vergabepolitik nach dem Freiheitlichen Modell“, so Nepp abschließend über Deutschkriterien und Staatsbürgerschaft.