- 23.09.2026, 10:28:02
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Osmopure® SMT 7000 MULTIONE - Die neue Dimension für mobile Trinkwasseraufbereitung ohne Chemie
Entwickelt für die Küche, bewährt im Büro, und bereit für jedes Camping-Abenteuer im Wohnwagen oder Wohnmobil.
Die Osmopure® SMT 7000 MULTIONE ist eine hochmoderne, mobile Direct-Flow-Auftisch-Osmoseanlage mit einer 16-Stufen-Trinkwasseraufbereitung ohne Chemie. Das als „Produkt des Jahres 2026“ ausgezeichnete System arbeitet autark ohne festen Wasseranschluss über einen integrierten 5-Liter-Frischwassertank, und bereitet Trinkwasser in Sekundenschnelle sowohl gekühlt, als auch ambient oder kochend heiß bis 99°C in nur 3 Sekunden zu. Kristallklar mit der Qualität wie vom Gletscher im Hochgebirge.
So wie Künstliche Intelligenz unsere Prozesse optimiert, so optimiert diese Anlage unseren Umgang mit Ressourcen, und wir sparen damit tonnenweise Plastikmüll und CO₂-Emissionen.
Die wichtigsten Key-Features im Überblick
- 16-Stufen-Trinkwasseraufbereitung & Remineralisierung: Reinigt das Wasser ohne Chemie über eine 100 GPD Hydrolayer 3D RO-Membran und stabilisiert es mit einer pH7+ Mineralisierung.
- 3-Sekunden-Heizfunktion: Liefert über ein präzises Heiz- und Kühlsystem kristallklares Trinkwasser in 9 Temperaturstufen (gekühlt - ambient - 45°- 60° - 70° - 75° - 85° - 90° - 99°) sowie 7 Ausgabemengen. (90ml - 120ml - 180ml - 240ml - 300ml - 500ml - 1600ml).
- Wasserveredelung & Vitalisierung: Enthält das Vitalpure® Modul mit echten Natursteinen (Bergkristall, Rosenquarz, Amethyst) sowie einen integrierten Wasserwirbler nach dem Schauberger-Prinzip für eine hexagonale Mikrostrukturierung.
- Hygienesicherheit: Ausgestattet mit einer zweifachen LED-UVC-Tiefenentkeimung direkt im Durchflussprinzip. Das kompakte Hochleistungsmodul bietet doppelten Schutz gegen Bakterien, Viren und Keime – hocheffizient, stromsparend und direkt beim Wasserdurchfluss.
Die Osmopure® SMT 7000 MULTIONE wurde im September 2026 vom Deutschen Institut für Service-Qualität (DISQ) offiziell als „Produkt des Jahres 2026“ ausgezeichnet. Info: Produkte des Jahres 2026 - DISQ
Details zur Auszeichnung
- Verfahren: Eine hochkarätige Fachjury besetzt mit Expertinnen und Experten der Universität Hamburg sowie Fachleuten aus Wissenschaft, Technik, Gesundheit und Verbraucherschutz hat das System unter mehr als 700 nominierten Produkten ausgewählt.
- Die Verleihung: Die offizielle Preisübergabe fand in Berlin am 17. September 2026 im Rahmen des BIG BANG KI FESTIVALS (Europas größtem B2B-Event für KI, Technologie und Gesundheit) in Kooperation mit dem Fernsehsender ntv statt.
Information & Produktdetails
Mehr zur Osmopure® SMT 7000 MULTIONE, die zum Produkt des Jahres 2026 ausgezeichnet wurde
Rückfragen & Kontakt
Orionsolar Energietechnik GmbH
Egon Dini
Telefon: +43 69911110058
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.osmopure.at
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