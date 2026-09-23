Österreichische Technologie zur Waldbrandbekämpfung - Lagebild.one verbindet Drohnen, KI und Blaulichtorganisationen in Echtzeit

Wiener Neustadt (OTS) -

Waldbrände entwickeln sich in Europa zunehmend zu einer enormen Herausforderung für Einsatzkräfte: Längere Brandsaisonen, extreme Hitze und sich rasch ausbreitende Feuer verlangen schnellere Entscheidungen denn je. Bei Waldbränden, Hochwasser oder Personensuchen zählt jede Minute. Die Lagebild.one GmbH entwickelt derzeit eine digitale Plattform, die Informationen aus Drohnen, Sensoren, Karten und Einsatzkräften in einem gemeinsamen Lagebild in Echtzeit zusammenführt.

Ab 2027 soll die Plattform Feuerwehren, Katastrophenschutz und andere Rettungs- und Einsatzorganisationen dabei unterstützen, schneller einen Überblick über komplexe Situationen zu erhalten.

Brandbekämpfung mit Live- und Wärmebildern aus der Luft

Das österreichische Technologieunternehmen ist ein Joint Venture von DroneCorps und JOANNEUM RESEARCH. Gemeinsam wird modernste Technologie zur Datenaufnahme und Kommunikation in eine marktfähige Lösung für Einsatzorganisationen überführt.

Ein Schwerpunkt liegt auf dem Einsatz von Drohnen bei Wald- und Vegetationsbränden. Aus der Luft können schwer zugängliche Gebiete rasch erfasst werden. Live- und Wärmebilder an allen Leitständen und Einsatzstandorten ermöglichen einen umfassenden Überblick über das Einsatzgebiet und helfen dabei, hartnäckige Brandherde oder Glutnester effizient zu bekämpfen.

Lagebild.one geht dabei noch einen Schritt weiter: Die Plattform soll automatisierte Drohnenmissionen ermöglichen, die Daten KI-unterstützt auswerten und auch die automatische Brandbekämpfung aus der Luft unterstützt.

Schwerlastdrohnen bringen in Zukunft Löschmittel direkt zum Brandherd

Das spanische Partnerunternehmen Drone Hopper bringt in das Projekt seine Erfahrung bei der Entwicklung von Schwerlastdrohnen für die Waldbrandbekämpfung ein. Im Rahmen des europäischen Forschungsprojekts WILDHOPPER wurde beispielsweise eine Drohnenplattform entwickelt, die bis zu 600 Liter Löschmittel transportieren und gezielt über Brandgebieten ausbringen kann.

Bei der Einbindung weiterer Drohnen-, Sensor- und Einsatzsysteme ist Lagebild.one herstellerunabhängig konzipiert und grundsätzlich offen für unterschiedliche Technologien und Anbieter.

Informationen dort verfügbar machen, wo sie gebraucht werden

Raffael Dreiher, Geschäftsführer der Lagebild.one GmbH, erklärt: „Unser Ziel ist es, bestehende Informationen und Systeme so miteinander zu verbinden, dass daraus ein tatsächlich nutzbares Lagebild entsteht. Gerade in zeitkritischen Situationen kann es entscheidend sein, relevante Informationen schnell und übersichtlich dort zur Verfügung zu stellen, wo sie von den Einsatzkräften benötigt werden.“

Neben Waldbränden kann die Technologie künftig unter anderem auch bei Hochwasser, Suchaktionen sowie weiteren Katastrophen- und Großschadenslagen eingesetzt werden.

Waldbrände werden zur internationalen Herausforderung

Für Stephen Grimm, Geschäftsführer von DroneCorps, gewinnt das Thema zunehmend an Bedeutung: „Wald- und Vegetationsbrände sind längst keine Herausforderung einzelner Regionen mehr. Auch in Europa werden extreme Wetterlagen und großflächige Brände zunehmend zu einem Thema für Einsatzorganisationen. Österreich verfügt über hervorragendes technologisches und wissenschaftliches Know-how. Mit Lagebild.one wollen wir einen Beitrag dazu leisten, dieses Wissen in konkrete Lösungen zu übersetzen, die auch international eingesetzt werden können.“

Dabei liegt ein wesentlicher Fokus auf der Zusammenarbeit mit internationalen Technologiepartnern und auf der Überführung österreichischer Forschungs- und Entwicklungsleistungen in konkrete Anwendungen für Einsatzorganisationen.

Österreichische Forschung wird zum internationalen Produkt

Matthias Rüther von JOANNEUM RESEARCH betont die technologische Grundlage der gemeinsamen Entwicklung: „Auf Basis der bisherigen Forschungs- und Entwicklungsarbeiten von JOANNEUM RESEARCH entsteht gemeinsam mit Lagebild.one nun eine Lösung mit hohem Praxisbezug. Wir werden Anfang kommenden Jahres ein Produkt zur Verfügung haben, das insbesondere für die Bekämpfung von Waldbränden einen konkreten Mehrwert bietet und gleichzeitig das Potenzial für den internationalen Markt hat.“

Damit soll der Übergang von einem Forschungsprojekt hin zu einer praxistauglichen und skalierbaren Plattform gelingen. Die wissenschaftlichen Erkenntnisse und technologischen Entwicklungen von JOANNEUM RESEARCH bilden dafür eine wesentliche Grundlage.

JOANNEUM RESEARCH und DroneCorps bündeln ihre Kompetenzen

Mit Lagebild.one verbinden JOANNEUM RESEARCH und DroneCorps wissenschaftliche Forschung mit unternehmerischer und technologischer Umsetzung. JOANNEUM RESEARCH bringt insbesondere langjährige Erfahrung in den Bereichen Fernerkundung, Geoinformation, Sensorik und angewandte Forschung ein. DroneCorps ergänzt diese Kompetenzen um Erfahrungen rund um Drohnentechnologien, Produktentwicklung und die wirtschaftliche Weiterentwicklung innovativer Lösungen.

Gemeinsames Ziel ist es, aus bestehenden Forschungsergebnissen ein praxistaugliches Produkt zu entwickeln, das sich an den tatsächlichen Anforderungen von Feuerwehren und anderen Einsatzorganisationen orientiert.

Über Lagebild.one GmbH

Die Lagebild.one GmbH ist ein österreichisches Technologieunternehmen und ein Joint Venture von DroneCorps und JOANNEUM RESEARCH. Das Unternehmen entwickelt ein bei JOANNEUM RESEARCH entstandenes Forschungsprojekt gemeinsam weiter und überführt die zugrunde liegenden Technologien schrittweise in eine praxistaugliche Lösung für den Einsatzmarkt.

Im Mittelpunkt steht eine herstellerunabhängige Plattform für digitale Lageführung, Drohnenintegration und KI-gestützte Einsatzunterstützung. Informationen aus Drohnen, Sensoren, Karten und Einsatzkräften werden in einem gemeinsamen digitalen Lagebild zusammengeführt und für Einsatzorganisationen nutzbar gemacht.

Weitere Informationen:

www.lagebild.one