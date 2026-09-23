- 23.09.2026, 10:21:02
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Wiener Mozart-Trio startet eigenen Zyklus „Mozart Dialoge“ in der Wiener Hofburgkapelle
Ab der Saison 2026/27 gestaltet das Wiener Mozart-Trio – Simeon Goshev, Daniel Auner und Thomas-Michael Auner – einen eigenen Konzertzyklus in der Wiener Hofburgkapelle
Unter dem Titel „Mozart Dialoge“ stehen an vier Montagabenden Werke Mozarts im Zentrum, denen Kompositionen von Beethoven, Schubert, Schönberg und Ravel gegenübergestellt werden. Die Musiker führen erzählerisch durch das Programm; im Anschluss laden sie das Publikum auf ein Glas Wein ein.
Mozart in der Hofburg: Ein historisch aufgeladener Ort
Wolfgang Amadeus Mozart wirkte als "Kammermusicus" am Kaiserhof rund um die Wiener Hofburgkapelle. Der Zyklus in der Kapelle nimmt diesen biografischen Bezug zum Anlass, Mozarts Kammermusik in einen Dialog mit späteren und parallelen Meistern der Musikgeschichte zu setzen. Jedes Konzert konfrontiert ein Klaviertrio Mozarts mit einem kontrastierenden Werk. Die neue Direktorin der Hofmusikkapelle Ursula Magnes dazu: ”Die Kirchenmusik Mozarts ist wesentlicher Bestandteil der Sonntagsmessen der Wiener Hofmusikkapelle. Mit den Mozart-Dialogen kommt nun auch Mozarts Kammermusik zu Ehren. Eine wunderbare Programmidee, die hoffentlich viele Besucher:innen in die Wiener Hofburgkapelle lockt.“
Wertvolle Streichinstrumente der Österreichischen Nationalbank
Das Wiener Mozart Trio wurde bereits 1991 gegründet und hat sich nach einem teilweisen Generationenwechsel 2026 neu formiert. Daniel Auner führt nun mit dem Gewinner des letzten Bösendorfer Klavierwettbewerbes Simeon Goshev und seinem Bruder Thomas die Tradition des Familien-Ensembles fort. Beide Brüder spielen auf Leihgaben der Sammlung wertvoller Streichinstrumente der Österreichischen Nationalbank, einem Violoncello von G. B. Grancino und einer Violine von G. B. Guadagnini.
Karten: Ꞓ 32,– / ermäßigt Ꞓ 16,– / Freikarten für Kulturpassbesitzer:innen. Verkauf über Culturall und die Hofmusikkapelle [email protected]
oder www.hofmusikkapelle.gv.at/programm/programm-detail/wiener-mozart-trio
Weitere Informationen: www.hofmusikkapelle.gv.at
Mozart: Beethoven, Schubert
Mozart: Divertimento B-Dur Beethoven: Klaviertrio op. 70/1 „Geistertrio“ Schubert: Notturno D 897
Datum: 05.10.2026, 18:30 Uhr
Art: Aufführungen/Bühne
Ort: Wiener Hofmusikkapelle
Schweizerhof, Hofburg
1010 Wien
URL: https://www.hofmusikkapelle.gv.at/programm/programm-detail/wiener-mozart-trio
Mozart: Schönberg
Mozart: Klaviertrio B-Dur KV 502 Schönberg: „Verklärte Nacht“ op. 4 (Steuermann)
Datum: 09.11.2026, 18:30 Uhr
Art: Aufführungen/Bühne
Ort: Wiener Hofmusikkapelle
Schweizerhof
1010 Wien
Österreich
URL: https://www.hofmusikkapelle.gv.at/programm/programm-detail/wiener-mozart-trio-1
Mozart: Ravel
Mozart: Klaviertrio G-Dur KV 564 Ravel: Klaviertrio a-Moll
Datum: 12.04.2027, 18:30 Uhr
Art: Aufführungen/Bühne
Ort: Wiener Hofmusikkapelle
Schweizerhof, Hofburg
1010 Wien
Österreich
URL: https://www.hofmusikkapelle.gv.at/programm/programm-detail/wiener-mozart-trio-2
Mozart: Schubert
Mozart: Klaviertrio C-Dur KV 548 Schubert: Klaviertrio B-Dur op. 99 D 898
Datum: 31.05.2027, 18:30 Uhr
Art: Aufführungen/Bühne
Ort: Wiener Hofmusikkapelle
Schweizerhof, Hofburg
1010 Wien
Österreich
URL: https://www.hofmusikkapelle.gv.at/programm/programm-detail/wiener-mozart-trio-3
Rückfragen & Kontakt
Wiener Mozart Trio
Daniel Auner, MA
Telefon: 066475160007
E-Mail: [email protected]
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