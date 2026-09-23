Wiener Mozart-Trio startet eigenen Zyklus „Mozart Dialoge“ in der Wiener Hofburgkapelle

Wien (OTS) -

Unter dem Titel „Mozart Dialoge“ stehen an vier Montagabenden Werke Mozarts im Zentrum, denen Kompositionen von Beethoven, Schubert, Schönberg und Ravel gegenübergestellt werden. Die Musiker führen erzählerisch durch das Programm; im Anschluss laden sie das Publikum auf ein Glas Wein ein.

Mozart in der Hofburg: Ein historisch aufgeladener Ort

Wolfgang Amadeus Mozart wirkte als "Kammermusicus" am Kaiserhof rund um die Wiener Hofburgkapelle. Der Zyklus in der Kapelle nimmt diesen biografischen Bezug zum Anlass, Mozarts Kammermusik in einen Dialog mit späteren und parallelen Meistern der Musikgeschichte zu setzen. Jedes Konzert konfrontiert ein Klaviertrio Mozarts mit einem kontrastierenden Werk. Die neue Direktorin der Hofmusikkapelle Ursula Magnes dazu: ”Die Kirchenmusik Mozarts ist wesentlicher Bestandteil der Sonntagsmessen der Wiener Hofmusikkapelle. Mit den Mozart-Dialogen kommt nun auch Mozarts Kammermusik zu Ehren. Eine wunderbare Programmidee, die hoffentlich viele Besucher:innen in die Wiener Hofburgkapelle lockt.“

Wertvolle Streichinstrumente der Österreichischen Nationalbank

Das Wiener Mozart Trio wurde bereits 1991 gegründet und hat sich nach einem teilweisen Generationenwechsel 2026 neu formiert. Daniel Auner führt nun mit dem Gewinner des letzten Bösendorfer Klavierwettbewerbes Simeon Goshev und seinem Bruder Thomas die Tradition des Familien-Ensembles fort. Beide Brüder spielen auf Leihgaben der Sammlung wertvoller Streichinstrumente der Österreichischen Nationalbank, einem Violoncello von G. B. Grancino und einer Violine von G. B. Guadagnini.

Karten: Ꞓ 32,– / ermäßigt Ꞓ 16,– / Freikarten für Kulturpassbesitzer:innen. Verkauf über Culturall und die Hofmusikkapelle [email protected]

oder www.hofmusikkapelle.gv.at/programm/programm-detail/wiener-mozart-trio

Weitere Informationen: www.hofmusikkapelle.gv.at

Mozart: Beethoven, Schubert

Mozart: Divertimento B-Dur Beethoven: Klaviertrio op. 70/1 „Geistertrio“ Schubert: Notturno D 897

Datum: 05.10.2026, 18:30 Uhr

Art: Aufführungen/Bühne

Ort: Wiener Hofmusikkapelle

Schweizerhof, Hofburg

1010 Wien

URL: https://www.hofmusikkapelle.gv.at/programm/programm-detail/wiener-mozart-trio

Mozart: Schönberg

Mozart: Klaviertrio B-Dur KV 502 Schönberg: „Verklärte Nacht“ op. 4 (Steuermann)

Datum: 09.11.2026, 18:30 Uhr

Art: Aufführungen/Bühne

Ort: Wiener Hofmusikkapelle

Schweizerhof

1010 Wien

Österreich

URL: https://www.hofmusikkapelle.gv.at/programm/programm-detail/wiener-mozart-trio-1

Mozart: Ravel

Mozart: Klaviertrio G-Dur KV 564 Ravel: Klaviertrio a-Moll

Datum: 12.04.2027, 18:30 Uhr

Art: Aufführungen/Bühne

Ort: Wiener Hofmusikkapelle

Schweizerhof, Hofburg

1010 Wien

Österreich

URL: https://www.hofmusikkapelle.gv.at/programm/programm-detail/wiener-mozart-trio-2

Mozart: Schubert

Mozart: Klaviertrio C-Dur KV 548 Schubert: Klaviertrio B-Dur op. 99 D 898

Datum: 31.05.2027, 18:30 Uhr

Art: Aufführungen/Bühne

Ort: Wiener Hofmusikkapelle

Schweizerhof, Hofburg

1010 Wien

Österreich

URL: https://www.hofmusikkapelle.gv.at/programm/programm-detail/wiener-mozart-trio-3