  • 23.09.2026, 10:14:02
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140 Jahre Sonnblick Observatorium: Wo seit 1886 das Wetter Geschichte schreibt

3.106 Meter hoch, rund um die Uhr besetzt und seit 140 Jahren im Einsatz!

Das Sonnblick Observatorium im Raurisertal zählt zu den außergewöhnlichsten Forschungsstationen der Alpen
Rauris (OTS) - 

Das Sonnblick Observatorium im Raurisertal zählt zu den außergewöhnlichsten Forschungsstationen der Alpen. Am 2. September 1886 begann auf dem Hohen Sonnblick die kontinuierliche Wetterbeobachtung. Bis heute wurde die Messreihe nahezu ohne Unterbrechung fortgeführt.

Was einst mit wenigen Instrumenten für Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Sonnenscheindauer begann, ist längst ein internationales Forschungszentrum. Heute untersuchen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler am Sonnblick unter anderem Klima und Atmosphäre, Gletscher, Permafrost, Wolken, Aerosole und Spurengase. Selbst Saharastaub oder Spuren eines Vulkanausbruchs können sich in den Messdaten nachweisen lassen.

Ein Arbeitsplatz über den Wolken: Das Observatorium ist die höchstgelegene dauerhaft besetzte Wetterstation Europas. Ein elfköpfiges Kernteam unter der Leitung von Christian Maier sorgt dafür, dass Forschung und Messbetrieb an 365 Tagen im Jahr funktionieren. Während Techniker wochenweise direkt am Gipfel leben, kommen Forschende aus ganz Europa und darüber hinaus für ihre Projekte auf den Sonnblick. Besonders wertvoll ist die außergewöhnlich reine Höhenluft. Weil der Gipfel weitgehend frei von lokalen Emissionen und touristischen Einflüssen ist, lassen sich Veränderungen in der Atmosphäre besonders präzise erfassen.

140 Jahre Forschung mit Wurzeln im Raurisertal: Ohne die Menschen aus dem Tal wäre die Geschichte des Sonnblicks kaum denkbar. Dem Pioniergeist und der Weitsicht von Ingnaz Rojacher (1844–1891), Bergwerksbesitzer aus Kolm Saigurn, ist es zu verdanken, dass das Sonnblick-Observatorium überhaupt errichtet wurde. Seine Knappen trugen einst Baumaterial und Messgeräte auf den Gipfel, heute sichern Techniker, Seilbahner und weitere Fachkräfte aus der Region den laufenden Betrieb.

140 Jahre Sonnblick Observatorium sind damit nicht nur ein Jubiläum der Wissenschaft, sondern auch ein Stück Rauriser Geschichte.

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Telefon: +43 6544 200 22
E-Mail: [email protected]
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