Neues Format mit ORF Radio-Symphonieorchester Wien: Chefdirigent Markus Poschner lädt am 29. September erstmals zu RSO@work

Wien (OTS) -

Unter dem Motto „Neue Wege. Neue Nähe.“ lädt Markus Poschner am Dienstag, dem 29. September 2026, um 19.00 Uhr erstmals als Chefdirigent zu seinem neuen Format RSO@work in den Großen Sendesaal im ORF RadioKulturhaus. Das Probeformat macht den musikalischen Arbeitsprozess unmittelbar erlebbar: Gemeinsam mit dem ORF RSO Wien arbeitet Poschner diesmal an dem Werk „Le sacre du printemps“ von Igor Strawinsky aus seinem Antrittskonzert als neuer Chefdirigent am 1. Oktober im Wiener Konzerthaus. Er erklärt Hintergründe und gibt Einblicke in die künstlerische Arbeit mit dem Orchester. Besucher:innen können dabei hautnah erleben, wie ein Konzert entsteht, was passiert, bevor der erste Ton vor Publikum erklingt und worauf ein Dirigent achtet, wenn er mit einem Orchester arbeitet. Tickets sind unter https://radiokulturhaus.ORF.at erhältlich.

Ob Klassik-Aficionados oder neugierige Entdecker:innen – RSO@work lädt alle ein, einen Blick hinter die Kulissen eines Spitzenorchesters zu werfen und Musik aus einer neuen Perspektive kennenzulernen. Die Probe am 29. September stellt den Auftakt des neuen Formats dar, im Mittelpunkt aller Termine (die nächsten finden am 27. Jänner und dem 13. April statt) steht jeweils ein Werk aus dem aktuellen Konzertprogramm.

Über das ORF Radio-Symphonieorchester Wien

Das ORF Radio-Symphonieorchester Wien (RSO) zählt zu den international anerkannten Spitzenorchestern Europas. Seit seiner Gründung 1969 steht es für eine außergewöhnliche Programmvielfalt, die das klassisch-romantische Repertoire ebenso umfasst wie Werke der Moderne und zeitgenössische Musik, darunter jährlich mehrere Ur- und Erstaufführungen. Das RSO ist regelmäßig in Wiens großen Konzertsälen und bei internationalen Festivals präsent, gastiert weltweit und hat sich auch als Opern- und Filmorchester etabliert. Zahlreiche preisgekrönte Einspielungen, eine Grammy-Nominierung 2025 sowie ein starkes Engagement in Musikvermittlung und Nachwuchsförderung unterstreichen seine künstlerische Bedeutung. Beheimatet im ORF RadioKulturhaus erreicht das RSO sein Publikum über Konzerte ebenso wie über Radio, TV und digitale Plattformen des ORF.

Details zum Konzertprogramm des ORF RSO Wien sind abrufbar unter https://rso.ORF.at/