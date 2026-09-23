Christoph Fritz sucht „Zärtlichkeit“: ORF-Premiere am 25. September in ORF 1 und auf ORF ON

Wien (OTS) -

Weniger ist oft mehr! Das beweist Christoph Fritz mit seinem zweiten Kabarettprogramm „Zärtlichkeit“, das am Freitag, dem 25. September 2026, um 20.15 Uhr in ORF 1 zu sehen ist. Er lädt in der ORF-Premiere zu einer ganz eigenen Form der Zweisamkeit und setzt sich mit Einsamkeit, verfehlter Nähe und menschlichen Tabus auseinander. Um 21.25 Uhr treibt Oliver Baier sein „Was gibt es Neues?“-Rateteam anlässlich des „Tag des Sports“ zu schweißtreibenden Höchstleistungen: Bei Robert Palfrader, Lydia Prenner-Kasper, Florian Scheuba, Antonia Stabinger und Viktor Gernot sind alle Bälle in der Luft. Beide Sendungen sind bereits 24 Stunden vorab auf ORF ON verfügbar.

„Christoph Fritz: Zärtlichkeit“ (20.15 Uhr, ORF 1, 24 Stunden vorab auf ORF ON)

Wenn das „jüngste Gesicht“ der österreichischen Kabarettszene zur Zärtlichkeit aufruft, darf man sich auf eine ganz besondere Art von Zweisamkeit gefasst machen. Christoph Fritz umarmt sein Publikum nicht, er trifft es mitten ins Herz. Mit trockenem Witz, lakonischen Alltagsbeobachtungen und einer Bühnenpräsenz, die beweist: Weniger ist oftmals mehr. Auf seine bekannt schräge und philosophische Weise setzt sich Christoph Fritz mit Einsamkeit, verfehlter Nähe und menschlichen Tabus auseinander. Ausgehend von einer missglückten Therapie liefert dieser Abend einen gefeierten Balanceakt zwischen schwarzem Humor und minimalistischer Feinfühligkeit.

„Was gibt es Neues?“ (21.25 Uhr, ORF 1, 24 Stunden vorab auf ORF ON)

Am „Tag des Sports“ treibt Oliver Baier sein Rateteam zu schweißtreibenden Höchstleistungen an. So rätseln Robert Palfrader, Lydia Prenner-Kasper, Florian Scheuba, Antonia Stabinger und Viktor Gernot unter anderem, warum ein ehemaliger französischer Formel-1-Sieger den Spitznamen „Rattenbemmerl“ trug. Mindestens ebenso kurios ist die Geschichte hinter einem Dutzend Fischkörbe, die der niederländische Fußballverein Telstar bei Heimspielen einsetzt – wofür wohl? Und nicht nur geistig topfit ist die ehemalige Fußballerin und ORF-Kommentatorin Viktoria Schnaderbeck. Sie will vom Rateteam wissen, worum es sich bei der „Bikini-Annahme“ handelt. Alle Bälle sind in der Luft und das „Ding der Woche“ reißt fast den Scheinwerfer von der Decke – eine außergewöhnlich sportliche Sendung.