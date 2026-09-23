  • 23.09.2026, 10:00:39
  • /
  • OTS0054

JTI Austria mit neuer General Managerin: Isabella Dias übernimmt Führung von Österreichs größtem Tabakunternehmen

Isabella Dias, General Managerin JTI Austria
Wien (OTS) - 

Mit 01. Oktober wird Isabella Dias (42) zur General Managerin von JTI Austria GmbH / Austria Tabak GmbH ernannt und übernimmt damit die Führung von Österreichs größtem Tabakunternehmen. Zur JTI-Gruppe in Österreich zählen neben dem traditionsreichen Tabak- und Nikotingeschäft auch der führende Branchengroßhändler TOB in Niederösterreich und das Umweltanalytiklabor ÖKOLAB, einer von weltweit acht Forschungs- und Entwicklungsstandorten des JTI-Konzerns.

Isabella Dias blickt auf beinahe zwei Jahrzehnte internationaler Erfahrung innerhalb der JTI-Gruppe zurück.

Seit ihrem Einstieg 2007 als Trainee in Brasilien war sie in verschiedenen Marketing- & Sales-Positionen tätig. Schon bald wechselte sie in das Konzern-Headquarters nach Genf, gefolgt von einer Entsendung nach Spanien. In den darauffolgenden Jahren übernahm sie zahlreiche Führungsfunktionen innerhalb der Americas-Region und verantwortete dabei zunehmend größere Geschäftsbereiche. Zu ihren Stationen zählen unter anderem die Position als Regional Marketing Director für Zentral- und Südamerika sowie die Rolle als Country Managerin in Kolumbien und Bolivien. Zuletzt war Isabella Dias seit 2023 als Marketing Director für die Region Westeuropa tätig.

Die gebürtige Brasilianerin verfügt über einen Bachelor-Abschluss in International Marketing der State University of São Paulo. Darüber hinaus absolvierte sie Weiterbildungsprogramme in den Bereichen Marketing und Leadership an der London Business School, dem IMD sowie der Market Research Society.

Erstmals Frau an der Spitze von JTI Austria

Mit Isabella Dias übernimmt erstmals eine Frau die Führung von JTI Austria. Damit unterstreicht das Unternehmen sein Bekenntnis zur Gleichstellung in Führungspositionen. Seit April 2026 war das Management Team bereits zur Hälfte weiblich besetzt, mit Dias an der Spitze setzt das Unternehmen diesen Weg nun auf höchster Managementebene fort.

„JTI Austria ist das größte Tabakunternehmen in Österreich und blickt mit seiner über 240-jährigen Geschichte auf die längste Tradition der gesamten JTI-Gruppe zurück. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit meinem erfahrenen, hochmotivierten Team sowie auf die Herausforderungen und die Chancen, die der dynamische österreichische Markt aktuell bietet“, sagt Isabella Dias.

Sie folgt auf Nemanja Pucarevic, der nach einer kurzen, erfolgreichen Zeit als General Manager von JTI Austria den nächsten Karriereschritt innerhalb des JTI-Konzerns geht und künftig sein Wissen und Know-how in der Region Osteuropa einbringen wird.

Über JTI

JTI ist ein Mitglied der Japan Tobacco-Unternehmensgruppe, eines führenden internationalen Tabakunternehmens. Die Unternehmenszentrale befindet sich in Genf in der Schweiz. JTI ist in mehr als 120 Ländern operativ tätig und beschäftigt etwa 46.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit 2007 gehört Austria Tabak zur Unternehmensgruppe, für JTI Austria sind über 500 Mitarbeiter aus 36 Nationen im Wiener Büro, im Außendienst, dem Forschungs- und Entwicklungslabor und dem unabhängigen Großhandel beschäftigt. Weitere Informationen auf www.jti.com/Austria bzw. www.jti.com

Rückfragen & Kontakt

JTI Austria
Mag. Silvia Polan, MLS
Director Corporate Affairs & Communication
Telefon: 01/ 313 42 - 1
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NEF

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Anhang

Vorschau Bild von Isabella Dias, General Managerin JTI Austria [Bild, 5.18MB]
Vorschau Bild von Das JTI Austria Managementteam v. l. n. r.: Christian Tobias (P&C Director), Alessandra Vita (Marketing Director), Astrid Gutschi (Legal Director), Isabella Dias (General Manager), Silvia Polan (CA&C Director), Michael Will (Finance Director) und Philipp Langer (Sales Director) [Bild, 8.51MB]

Japan Tobacco International (JTI) / Austria Tabak

Rückfragen & Kontakt

JTI Austria
Mag. Silvia Polan, MLS
Director Corporate Affairs & Communication
Telefon: 01/ 313 42 - 1
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright