JTI Austria mit neuer General Managerin: Isabella Dias übernimmt Führung von Österreichs größtem Tabakunternehmen

Wien (OTS) -

Mit 01. Oktober wird Isabella Dias (42) zur General Managerin von JTI Austria GmbH / Austria Tabak GmbH ernannt und übernimmt damit die Führung von Österreichs größtem Tabakunternehmen. Zur JTI-Gruppe in Österreich zählen neben dem traditionsreichen Tabak- und Nikotingeschäft auch der führende Branchengroßhändler TOB in Niederösterreich und das Umweltanalytiklabor ÖKOLAB, einer von weltweit acht Forschungs- und Entwicklungsstandorten des JTI-Konzerns.

Isabella Dias blickt auf beinahe zwei Jahrzehnte internationaler Erfahrung innerhalb der JTI-Gruppe zurück.

Seit ihrem Einstieg 2007 als Trainee in Brasilien war sie in verschiedenen Marketing- & Sales-Positionen tätig. Schon bald wechselte sie in das Konzern-Headquarters nach Genf, gefolgt von einer Entsendung nach Spanien. In den darauffolgenden Jahren übernahm sie zahlreiche Führungsfunktionen innerhalb der Americas-Region und verantwortete dabei zunehmend größere Geschäftsbereiche. Zu ihren Stationen zählen unter anderem die Position als Regional Marketing Director für Zentral- und Südamerika sowie die Rolle als Country Managerin in Kolumbien und Bolivien. Zuletzt war Isabella Dias seit 2023 als Marketing Director für die Region Westeuropa tätig.

Die gebürtige Brasilianerin verfügt über einen Bachelor-Abschluss in International Marketing der State University of São Paulo. Darüber hinaus absolvierte sie Weiterbildungsprogramme in den Bereichen Marketing und Leadership an der London Business School, dem IMD sowie der Market Research Society.

Erstmals Frau an der Spitze von JTI Austria

Mit Isabella Dias übernimmt erstmals eine Frau die Führung von JTI Austria. Damit unterstreicht das Unternehmen sein Bekenntnis zur Gleichstellung in Führungspositionen. Seit April 2026 war das Management Team bereits zur Hälfte weiblich besetzt, mit Dias an der Spitze setzt das Unternehmen diesen Weg nun auf höchster Managementebene fort.

„JTI Austria ist das größte Tabakunternehmen in Österreich und blickt mit seiner über 240-jährigen Geschichte auf die längste Tradition der gesamten JTI-Gruppe zurück. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit meinem erfahrenen, hochmotivierten Team sowie auf die Herausforderungen und die Chancen, die der dynamische österreichische Markt aktuell bietet“, sagt Isabella Dias.

Sie folgt auf Nemanja Pucarevic, der nach einer kurzen, erfolgreichen Zeit als General Manager von JTI Austria den nächsten Karriereschritt innerhalb des JTI-Konzerns geht und künftig sein Wissen und Know-how in der Region Osteuropa einbringen wird.

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