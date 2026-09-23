Barbara Stöckl im Gespräch mit Erika Pluhar und Elke Heidenreich

Wien (OTS) -

Erika Pluhar ist vieles: Schauspielerin, Sängerin, Autorin. Nun legt sie mit „Es war einmal“ ihr neues Buch vor – eine Geschichte, die von ihrer Lebenserinnerung schöpft, aber auch aus der Gegenwart erzählt und im Titel auf eines ihrer bekanntesten, gleichnamigen Lieder anspielt. Im ORF-Nighttalk „Stöckl“ trifft die Wienerin am Donnerstag, dem 24. September 2026, um 23.05 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON dabei auf eine langjährige Wegbegleiterin und Freundin: die deutsche Literaturkritikerin und Schriftstellerin Elke Heidenreich. Ihr aktuelles Buch „Ach, eine Fanfare!“ ist ein Liebesbekenntnis zu Schriftstellern und gleichzeitig einem Zitat des Dichters Gottfried Benn entnommen. Dessen expressionistische Gedichte voller „existenzieller Wucht und Unausweichlichkeit“ lernte sie bereits als junge Frau kennen und lieben.

Im persönlichen Gespräch reden die beiden Künstlerinnen offen über ihr bewegtes Leben und die Höhen und Tiefen, die es auszeichnen. Wie versöhnlich ist der Blick zurück auf das bisherige Leben und wie der Blick auf das, was kommt? Wie war das mit der Liebe und den Freundschaften? Welche Lernprozesse und Entwicklungen haben erlittene Verluste und Schmerz ausgelöst? Was bleibt am Ende, wenn alles gesagt und getan ist? Im Talk mit Moderatorin Barbara Stöckl geht es um Verbindendes und Trennendes, die wichtigen Fragen und die unwichtigen schönen Nebensächlichkeiten.